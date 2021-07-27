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    Міжнародний олімпійський комітет заблокував інтернет-трансляції Олімпіади в Криму

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    МОК заблокував інтернет-трансляції в Криму - Міжнародний олімпійський комітет заблокував інтернет-трансляції Олімпіади в Криму
    МОК заблокував інтернет-трансляції в Криму
    Фото з відкритих джерел

    На анексованому півострові Ігри в Токіо можна дивитися тільки по телебаченню

    Російський Перший канал на вимогу Міжнародного олімпійського комітету заблокував неетерні трансляції Олімпійських ігор в Криму. Про це повідомив директор мовника Кремля Костянтин Ернст.

    «Усі трансляції, що доступні тільки в інтернет-середовищі, які Перший канал отримує безпосередньо у офіційного мовника МОК – OBS в Токіо, заблоковані для трансляції в Криму», – сказав Ернст.

    За його словами, МОК забезпечує блокування за географічною ознакою всіх спеціальних проектів і трансляцій, які доступні тільки в Інтернеті, в тому числі на olympics.1tv.ru.

    Раніше через санкції, введені за анексію Росією українського півострова, в Криму неодноразово закривали доступ до різних іноземним онлайн-ресурсів та сервісів. Зокрема там недоступний популярний у розробників репозиторій програмних кодів GitHub (куплений Microsoft в 2018 році). Також в санкціях беруть участь ICANN, Visa і Mastercard, Facebook, Apple.

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    Теги: Крим Олімпіада санкції
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    Міжнародний олімпійський комітет заблокував інтернет-трансляції Олімпіади в Криму