Міжнародний олімпійський комітет заблокував інтернет-трансляції Олімпіади в Криму

На анексованому півострові Ігри в Токіо можна дивитися тільки по телебаченню

Російський Перший канал на вимогу Міжнародного олімпійського комітету заблокував неетерні трансляції Олімпійських ігор в Криму. Про це повідомив директор мовника Кремля Костянтин Ернст.

«Усі трансляції, що доступні тільки в інтернет-середовищі, які Перший канал отримує безпосередньо у офіційного мовника МОК – OBS в Токіо, заблоковані для трансляції в Криму», – сказав Ернст.

За його словами, МОК забезпечує блокування за географічною ознакою всіх спеціальних проектів і трансляцій, які доступні тільки в Інтернеті, в тому числі на olympics.1tv.ru.

Раніше через санкції, введені за анексію Росією українського півострова, в Криму неодноразово закривали доступ до різних іноземним онлайн-ресурсів та сервісів. Зокрема там недоступний популярний у розробників репозиторій програмних кодів GitHub (куплений Microsoft в 2018 році). Також в санкціях беруть участь ICANN, Visa і Mastercard, Facebook, Apple.