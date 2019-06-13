Світоліна продовжила інтригувати щодо особистого життя (фото)
Еліна Світоліна
Люкс ФМ
Українська тенісистка сфотографувалася в рекламі з каблучкою на підмізинному пальці
Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна знову заінтригувала вболівальників щодо особистого життя.
Спортсменка сфотографувалася в рекламі з каблучкою на підмізинному пальці. Відповідне фото українка опублікувала в мережі Інстаграм.
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Раніше Світоліна видалила всі фото французького тенісиста Гаеля Монфіса, про відносини з яким стало відомо на початку року.
Наразі українка уникає будь-яких коментарів щодо особистого життя.