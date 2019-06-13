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    Світоліна продовжила інтригувати щодо особистого життя (фото)

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    Еліна Світоліна - Світоліна продовжила інтригувати щодо особистого життя (фото)
    Еліна Світоліна
    Люкс ФМ

    Українська тенісистка сфотографувалася в рекламі з каблучкою на підмізинному пальці

    Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна знову заінтригувала вболівальників щодо особистого життя.

    Спортсменка сфотографувалася в рекламі з каблучкою на підмізинному пальці. Відповідне фото українка опублікувала в мережі Інстаграм.

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    Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

    Раніше Світоліна видалила всі фото французького тенісиста Гаеля Монфіса, про відносини з яким стало відомо на початку року.

    Наразі українка уникає будь-яких коментарів щодо особистого життя. 

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