Світоліна продовжила інтригувати щодо особистого життя (фото)



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Еліна Світоліна Люкс ФМ

Українська тенісистка сфотографувалася в рекламі з каблучкою на підмізинному пальці

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна знову заінтригувала вболівальників щодо особистого життя.

Спортсменка сфотографувалася в рекламі з каблучкою на підмізинному пальці. Відповідне фото українка опублікувала в мережі Інстаграм.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina) 11 Чер 2019 р. о 11:32 PDT

Раніше Світоліна видалила всі фото французького тенісиста Гаеля Монфіса, про відносини з яким стало відомо на початку року.

Наразі українка уникає будь-яких коментарів щодо особистого життя.