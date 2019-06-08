Світоліна розійшлася зі своїм зірковим французьким бойфрендом?



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Сітоліна - Монфіс: love story завершена? Великий теніс України

Еліна і Ґаель Монфіс повитирали згадки про свої стосунки із соцмереж

Найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна і француз Ґаель Монфіс більше не разом? Про це свідчить поведінка тенісних зірок у соцмережах.

Сьогодні з мережі Instagram зникла їх спільна сторінка, а на особистих акаунтах Еліна і Ґаель повидаляли усі спільні світлини, яких за останній час було вельми багато.

Наразі Світоліна і Монфіс коментарів на цю тему не давали. Власне, приховували вони довго й наявність стосунків? які стали публічними лише після появи Ґаеля в секторі Еліни під час Australian Open у лютому.

Нагадаємо, що на відкритому чемпіонаті Франції, який добігає кінця у Парижі, Світоліна програла в 1/16 фіналу.