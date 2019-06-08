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    Світоліна розійшлася зі своїм зірковим французьким бойфрендом?

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    Сітоліна - Монфіс: love story завершена? - Світоліна розійшлася зі своїм зірковим французьким бойфрендом?
    Сітоліна - Монфіс: love story завершена?
    Великий теніс України

    Еліна і Ґаель Монфіс повитирали згадки про свої стосунки із соцмереж

    Найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна і француз Ґаель Монфіс більше не разом? Про це свідчить поведінка тенісних зірок у соцмережах.

    Сьогодні з мережі Instagram зникла їх спільна сторінка, а на особистих акаунтах Еліна і Ґаель повидаляли усі спільні світлини, яких за останній час було вельми багато.

    Наразі Світоліна і Монфіс коментарів на цю тему не давали. Власне, приховували вони довго й наявність стосунків? які стали публічними лише після появи Ґаеля в секторі Еліни під час Australian Open у лютому.

    Нагадаємо, що на відкритому чемпіонаті Франції, який добігає кінця у Парижі, Світоліна програла в 1/16 фіналу.

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