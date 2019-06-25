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    Світоліна програла в перерваному матчі в Істборні (відео)

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    Еліна Світоліна - Світоліна програла в перерваному матчі в Істборні (відео)
    Еліна Світоліна
    БТУ

    Наша провідна тенісистка поступилася суперниці з Франції

    Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася в перенесеному матчі другого кола турніру в британському Істборні Алізі Корне з Франції – 3:6, 6:7.

    Поєдинок почався напередодні, 24 червня. Тенісистки встигли відіграти 55 хвилин до дощу.

    Це перша поразка Світоліної від Корне з 2013 року. У чотирьох останніх очних поєдинках перемагала українка.

    Натомість друга ракетка України Леся Цуренко перемогла в другому колі Істборна Зарину Діяс з Казахстану – 6:2, 6:2.

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