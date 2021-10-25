Українська парапланеристка впала в море на міжнародному фестивалі (фото)

Українку доставили до державної лікарні у Туреччині

У Туреччині у ході 21 Міжнародного фестивалю повітряних ігор Олюденіз українка-парапланеристка під час одиночного польоту впала в море. Як повідомляє haberler, інцидент з українкою стався у провінції Мугла на території району Фетхіє.

За інформацією ЗМІ, українка почала політ на параплані з гори Бабадаг – стартувала з висоти 1 700 метрів. Під час польоту парашут впав у море.

Громадянку України врятувала команда водолазів. Потім українку доставили до державної лікарні Фетхіє.

фото: haberler

До слова, турецька поліція заарештувала в Анталії групу із семи росіян після повідомлення про пожежу в лісі.