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    Мессі вперше за 16 років не забиває в чотирьох матчах національного чемпіонату

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    Ліонель Мессі став менше забивати - Мессі вперше за 16 років не забиває в чотирьох матчах національного чемпіонату
    Ліонель Мессі став менше забивати
    Фото: ПСЖ

    «Парі Сен-Жермен» не зміг подолати захист «Марселя» в чемпіонаті Франції

    Лідер чемпіонату Франції «ПСЖ» з Мессі, Неймаром і Мбаппе в атаці задовольнився нульовою нічиєю в матчі 11-го туру чемпіонату Франції.

    Аргентинський нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі встиг провести чотири матчі в Лізі 1 за паризьку команду, однак поки так і не зумів забити гол. Як повідомляє Stats Foot, аргентинець вперше з сезону-2005/06 не зміг відзначитися в перших для себе чотирьох матчах чемпіонату.

    У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, але обидва голи були скасовані за рекомендацією VAR. У другому таймі, на 57-й хвилині, «Парі Сен-Жермен» залишився в меншості – червону картку за грубу гру отримав Ашраф Хакімі. У складі «ПСЖ» весь матч на полі провели Мбаппе і Мессі, а Неймар відіграв 83 хвилини зустрічі.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Мессі вперше за 16 років не забиває в чотирьох матчах національного чемпіонату