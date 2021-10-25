Мессі вперше за 16 років не забиває в чотирьох матчах національного чемпіонату

«Парі Сен-Жермен» не зміг подолати захист «Марселя» в чемпіонаті Франції

Лідер чемпіонату Франції «ПСЖ» з Мессі, Неймаром і Мбаппе в атаці задовольнився нульовою нічиєю в матчі 11-го туру чемпіонату Франції.

Аргентинський нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі встиг провести чотири матчі в Лізі 1 за паризьку команду, однак поки так і не зумів забити гол. Як повідомляє Stats Foot, аргентинець вперше з сезону-2005/06 не зміг відзначитися в перших для себе чотирьох матчах чемпіонату.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, але обидва голи були скасовані за рекомендацією VAR. У другому таймі, на 57-й хвилині, «Парі Сен-Жермен» залишився в меншості – червону картку за грубу гру отримав Ашраф Хакімі. У складі «ПСЖ» весь матч на полі провели Мбаппе і Мессі, а Неймар відіграв 83 хвилини зустрічі.

Турнірна таблиця