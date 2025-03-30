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«Тату, де наші йогурти?». Гравець «Шахтаря» пояснив, чому залишається у клубі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Тату, де наші йогурти?». Гравець «Шахтаря» пояснив, чому залишається у клубі
Петряк зазначив, що «Шахтар» виконує переді ним всі контрактні обов’язки

Іван Петряк: Мені 31 рік, в мене є сім’я, троє малих дітей. Я маю, як чоловік, заробляти

Гравець донецького «Шахтаря» Іван Петряк пояснив, чому він залишається у клубі попри відсутність ігрової практики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

Іван Петряк у 2025 році поки що не зіграв за «гірників» бодай хвилини. Наразі він тренується з юнацьким складом «Шахтаря».

«Мені 31 рік, в мене є сім’я, троє малих дітей. Я маю, як чоловік, заробляти. Не можу допустити, щоб вони питали: «Тату, а де наші йогурти?». Тому… Потрібно нині цей непростий час якось перетерпіти, пересидіти. Я не можу просто взяти і розірвати контракт з Шахтарем. З вищесказаного, ви маєте чітко зрозуміти, чому», – заявив Петряк.

Він також зазначив, що «Шахтар» виконує переді ним всі контрактні обов’язки, як і він перед клубом.

«Скоро відкриється літнє трансферне вікно, воно довше за зимове, клуби більше грошей витрачають на комплектацію, тож, сподіваюся, якийсь варіант продовження влітку має бути», – зазначив футболіст донецького «Шахтаря».

Нагадаємо, нападник «Байєра» Артем Степанов відмовився їхати в збірну України.

Куратор вертикалі юнацьких і молодіжних збірних України Унаї Мельгоса зазначив, що Артем отримав офіційне запрошення на тренування з молодіжною збірною U-20 у межах підготовки цієї вікової категорії до Чемпіонату світу, але врешті-решт він вирішив відмовитися.

Мельгоса також заявив, що Степанов у майбутньому може бути викликаний до лав збірної України.

«Наскільки мені відомо, Артем є гравцем із українським громадянством і паспортом. Відповідно, він може бути викликаний у будь-який момент. І поки це так, ми й надалі будемо стежити за його розвитком, як і за іншими гравцями, на благо національної збірної й самого футболіста», – заявив Мельгоса

Зазначимо, що раніше Степанов провів сумарно 12 матчів (вісім забитих голів) за збірні України U-16, U-17 та U-19.

В цьому сезоні він відіграв два поєдинки за основу «Байєра» (18 хвилин). У складі юнацької команди «фармацевтів» на його рахунку у нинішній кампанії 23 поєдинки (17 голів, три асисти).

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Теги: Іван Петряк НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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