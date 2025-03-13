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«Якийсь дитячий садок». Леоненко емоційно прокоментував конфлікт між гравцями «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Якийсь дитячий садок». Леоненко емоційно прокоментував конфлікт між гравцями «Динамо»
Між Пономаренком та Ванатом виникла суперечка після гри чемпіонату України з луганською «Зорею»

Леоненко: Не треба чекати передачі, потрібно брати і забивати

Колишній форвард «Динамо» Віктор Леоненко прокоментував суперечку між нападниками київського клубу Матвієм Пономаренком та Владиславом Ванатом після матчу з «Зорею». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Леоненко заявив, що такі конфлікти трапляються не від великого розуму.

«Якщо Ванат образився на Пономаренка через те, що той не віддав пас, то йому краще йти грати на турнір «Шкіряний м'яч». Такі конфлікти трапляються не від великого розуму. Якийсь дитячий садок – «мені не віддали». А що, тобі всі віддавати повинні? Ванат усім віддає?  Ось коли вони це зрозуміють і почнуть робити, то в них буде шанс стати хоча б напівфутболістами. В іншому випадку – «Шкіряний м'яч» їх чекає. Ванат найкращий бомбардир УПЛ і на##ін нікому не потрібен! З цього і треба починати. Не треба чекати передачі, потрібно брати і забивати, в нашому чемпіонаті це не важко зробити», – сказав Леоненко.

Нагадаємо, між гравцями київського «Динамо» Матвієм Пономаренком та Владиславом Ванатом виникла суперечка після гри чемпіонату України з луганською «Зорею».

Після закінчення поєдинку з «Зорею» Владислав Ванат почав емоційно спілкуватися з Матвієм Пономаренком. Зокрема, Ванат кілька разів смикнув Матвія за футболку. Пономаренко ж в цей момент щось гучно пояснював одноклубником.

Як повідомлялося, у рамках 21-го туру чемпіонату України київське «Динамо» не змогло перемогти луганську «Зорю» та втратило важливі очки у боротьбі за чемпіонство. 

«Зоря» підходила до поєдинку, маючи за плечима дві поспіль перемоги та піднявшись на поточне шосте місце в турнірній таблиці. Але й «Динамо» також не мало наміру втрачати очки та гандикап над переслідувачами – тим паче, трохи раніше «Олександрія» здобула перемогу й наблизилася до «біло-синіх» у турнірній таблиці.

Дебют поєдинку вийшов вогняним. Уже на 2-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Пройшла атака лівим флангом, пішла передача в центр штрафного майданчика, і Будківський несильним ударом поцілив точно в кут – 0:1.

За кілька хвилин рахунок був рівним. Буяльський класним пасом із центральної зони вивів до воріт Ваната, той за рахунок швидкості випередив Джордана та поцілив у нижній кут воріт – 1:1.

Але нічийним рахунок залишався недовго. На 9-й хвилині луганчани знову ж таки вийшли вперед. Цього разу до взяття воріт призвела подача з кутового: захисники взагалі забули за Джордана, який із центру штрафного майданчика головою пробив, а Нещерет, викинувши руки, лише перевів м'яча під поперечину – 1:2.

На 71-й хвилині рахунок знову став рівним. Кабаєв зробив забігання на лівому куті штрафного майданчика, м'яко накинув м'яч до воротарського майданчика, де Пономаренко підставив голову та пробив повз воротаря – 2:2.

Практично відразу Шапаренко мав чудову нагоду вивести «Динамо» вперед, але після скидки від Буяльського пробив від правого кута штрафного майданчика повз дальню стійку. Останні хвилини пройшли в запеклій боротьбі, динамівці більше володіли м'ячем, але при цьому перед самим фінальним свистком Мічин цілком міг виривати для «Зорі» перемогу, однак після подачі з кутового пробив повз стійку.

«Динамо» – «Зоря» – 2:2

Голи: Ванат (5), Пономаренко (71) – Будківський (2), Джордан (9).

Свій наступний матч «Динамо» проведе 29 березня, коли зустрінеться на виїзді з львівським «Рухом».

Теги: Віктор Леоненко ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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