Тотті: Протягом багатьох років я їздив у всі країни, куди мене запрошували говорити про спорт

Колишній нападник «Роми» та зібрної Італії з футболу Франческо Тотті прокоментував свій запланований на 8 квітня візит у Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ansa.it.

«Моя ділова поїздка до Москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки. Але я не політик і не дипломат, я спортсмен, який просуває свої цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому статусі. Протягом багатьох років я їздив у всі країни, куди мене запрошували говорити про спорт, і я без проблем поїду до Києва з тією ж метою», – заявив Тотті.

Він також зазначив, що якби я отримав звернення від компетентного органу не брати участь у московському заході, то «ні хвилини не вагаючись зробив би крок назад».

«Все інше я вважаю лицемірством і спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися, використовуючи моє ім'я», – наголосив Тотті.

Франческо Тотті – італійський футболіст, колишній капітан італійської «Роми», кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, з 1992 по 2017 рік. Чемпіон світу 2006 року і віце-чемпіон Європи 2000 року в складі національної збірної Італії, також грав на чемпіонаті світу 2002 і чемпіонаті Європи 2004 року. Входить до тридцятки гравців за кількістю матчів і посів друге місце за кількістю голів у Серії А. Знаходиться на першому місці за загальною та єврокубковою кількістю матчів і голів за «Рому». Найкращий бомбардир римського дербі, а також гравець, який у його рамках провів найбільшу кількість матчів.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор серед спортсменів з порушенням інтелекту.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.