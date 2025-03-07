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Боснійський тренер «Шахтаря» одягнув на гру з «Кривбасом» патріотичне худі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Боснійський тренер «Шахтаря» одягнув на гру з «Кривбасом» патріотичне худі
Пушич після гри заявив, що хотів за допомогою худі виявити підтримку Україні

Пушич побажав українцям залишатися сильними

Головний тренер донецького «Шахтаря» Марино Пушич одягнув на гру з «Кривбасом» худі з символічний написом «Forever. Ukraine.». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Шахтаря».

Боснійський тренер після гри заявив, що хотів за допомогою худі виявити підтримку Україні та українському народу.

«Це мій маленький вияв підтримки України та українського народу в ці важкі часи, звісно, спільно з нашим технічним партнером Puma. Мені б хотілося висловити свої почуття щодо цієї ситуації та сказати: залишайтеся сильними, сподіваємося, що скоро все добре закінчиться», – сказав Пушич після гри.

Нагадаємо, «Шахтар» перед грою з «Кривбасом» у чемпіонаті України ушанував пам’ять загиблих героїв України

Гравці донецької команди вийшли на матч із «Кривбасом» у символічних футболках, присвячених тим, хто віддав життя за нашу країну. На них – рядок з вірша воїна та поета Максима Кривцова (Далі), який загинув на фронті: «Коли мене запитають що таке війна я відповім – імена…»

Кожен гравець написав на своїй футболці позивний воїна, який захищав Україну і став її героєм. Серед них загиблі ультрас «Шахтаря», родичі футболістів і персоналу, працівники клубу.

«Шахтар» – «Кривбас» 1:1 (0:0)

Голи: Артем Бондаренко (66) – Глейкер Мендоса (57)

Турнірна таблиця

Боснійський тренер «Шахтаря» одягнув на гру з «Кривбасом» патріотичне худі фото 1

Нагадаємо, у рамках 20-го туру чемпіонату України київське «Динамо» зустрічалося на виїзді з черкаським ЛНЗ та здобуло непросту перемогу.

«Біло-сині» зберегли комфортний відрив від найближчих переслідувачів. Наступний поєдинок «Динамо» проведе у вівторок, 11 березня, коли вдома прийматиме луганську «Зорю».

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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