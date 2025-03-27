Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі
Вартість квитків – 12 та 15 євро
Триває продаж квитків на матчі молодіжної збірної України у фінальній частині Євро-2025 (U-21), яка проходитиме у Словаччині з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Придбати квитки можна за посиланням. Обов’язково слід вказати, що ви є вболівальником саме збірної України, та пройти простий шлях реєстрації. Вартість одного квитка – 12 та 15 євро.
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування фінального турніру синьо-жовті потрапили до групи D, де зустрінуться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.
Євро-2025 (U-21). Фінальний турнір
Груповий раунд
Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.
Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.
Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія.
Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.
12.06.2025
- Україна – Данія (Пряшів, 19:00)
- Фінляндія – Нідерланди (Кошиці, 22:00)
15.06.2025
- Фінляндія – Україна (Кошиці, 19:00)
- Нідерланди – Данія (Пряшів, 22:00)
18.06.2025
- Данія – Фінляндія (Кошиці, 19:00)
- Нідерланди – Україна (Пряшів, 19:00)
1/4 фіналу
21.06.2025
26. С1 – D2 (Жиліна, 19:00)
25. А1 – В2 (Трнава, 22:00)
22.06.2025
27. В1 – А2 (Дунайська Стреда, 19:00 або 22:00)
28. D1 – С2 (Пряшів, 19:00 або 22:00)
1/2 фіналу
25.06.2025
29. Переможець 25 – переможець 26 (Братислава, 19:00 або 22:00)
30. Переможець 27 — переможець 28 (Кошиці, 19:00 або 22:00)
Фінал
28.06.2025
Переможець 29 – переможець 30 (Братислава, 22:00)
Час початку матчів – київський.
Нагадаємо, збірна Аргентини з футболу достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.
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