Ексгравець «Динамо». ЗМІ назвали прізвище футболіста ПСВ, у якого виявили туберкульоз

36-річний іспанський нападник вже може не вийти на поле до кінця поточного сезону

ЗМІ оприлюднили прізвище гравця ПСВ, у якого виявили туберкульоз. Ним виявився форвард ПСВ Лукас Перес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на De Telegraaf.

Зазначається, що 36-річний іспанський нападник вже може не вийти на поле до кінця поточного сезону.

Перес підписав з нідерландським клубом контракт до завершення сезону. Іспанець провів 3 матчі за ПСВ.

Лукас Перес добре знайомий українським вболівальникам. На початку 2011 року він підписав контракт з львівськими «Карпатами» на 3 роки.

Свій перший гол в чемпіонаті України Лукас забив у першому домашньому матчі «Карпат» у новому сезоні 17 липня 2011 року у грі проти одеського «Чорноморця». Протягом того сезону Лукас забив ще п'ять голів. Крім того Лукас узяв участь в обох перемогах «Карпат» над ірландським клубом «Сент-Патрікс Атлетік», двобоєм з яким «Карпати» розпочали новий єврокубковий сезон.

Однак вже в наступній дуелі в раунді плей-оф «леви» поступилися грецькому ПАОКу. Після поразки в Салоніках, у Львові арбітр не зарахував чистий гол Лукаса за рахунку 0:1. Проте іспанець згодом таки забив єдиний гол львів'ян із пенальті, а матч завершився внічию 1:1 і «біло-зелені» завершили єврокубковий сезон.

Ранній виліт з єврокубків позначився на гра команди: в чемпіонаті «Карпати» ледве врятувалися від вильоту, посівши третє місце з кінця. Проте в боротьбі за Кубок України «біло-зелені» за допомогою Лукаса несподівано дійшли аж до півфіналу, в якому поступилися донецькому «Металургу» в серії післяматчевих пенальті.

У сезоні 2012/2013 Лукас продовжив бути лідером атаки «Карпат», віддаючи результативні передачі та забиваючи важливі голи. Особливо успішним для іспанця став матч 14-го туру проти «Кривбасу», в якому Лукас зробив хет-трик. Всього до кінця року Лукас зіграв у 17 матчах чемпіонату, в яких забив вісім голів, один із яких із пенальті.

1 березня 2013 року Лукас на правах оренди до кінця сезону з правом викупу перейшов у київське «Динамо», ставши першим іспанцем в історії команди. Проте через тривалі переговори Лукаса і «Карпат» з приводу нового контракту, а потім Лукаса і «Динамо» щодо переходу в київський клуб, нападник пропустив всю зимову підготовку. Він приєднався до «Динамо» лише в останній день трансферного вікна. Гравець був далекий від оптимальної форми і головний тренер киян Олег Блохін висловив побажання, щоб форвард набирав форму в матчах за дубль. Лукас відмовився грати в молодіжці і переконував, що готовий грати в основі.

Тільки в березні в матчах молодіжної команди він погодився вийти на поле. Через конфлікт з Блохіним Лукас так і не провів за основну команду жодного матчу, граючи до кінця сезону виключно в дублі (7 матчів, 2 голи), після чого «Динамо» відмовилося викупати трансфер іспанця і він покинув клуб.