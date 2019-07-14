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    Універсіада-2019. Фотогалерея 20-ти українських призерів і підсумкова таблиця медалей

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Неаполь прийняв 30-ту літню Універсіаду - Універсіада-2019. Фотогалерея 20-ти українських призерів і підсумкова таблиця медалей
    Неаполь прийняв 30-ту літню Універсіаду
    Офіційний сайт турніру

    Найбільше нагород здобули наші легкоатлети

    Сьогодні, 14 липня, в італійському Неаполі фінішує 30-та літня Універсіада. Або Всесвітні студентські ігри по-іншому.

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    У заключний день крім церемонії закриття відбудеться фінал у водному поло, виді спорту, де Україна представлена не була. А отже за підсумками суботи медальний доробок нашої команди вкомплектувався остаточно. Загалом українські атлети здобули 20 нагород - шість золотих, по сім срібних і бронзових.

    То - найгірший виступ українських студентів починаючи з 1995 року, коли в японській Фукуоці наша команда мала 15 медалей - чотири золотих, п'ять срібних, шість бронзових. Зрештою, нічого дивного тут немає, враховуючи, що зі справді топових спортсменів у складі збірної України була хіба легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка власне й здобула золото у стрибках у довжину.

    Та й загалом, з точки зору кількості нагород легкоатлети були найуспішнішими. На їх рахунку п'ять з шести золотих медалей і три срібних.

    Персонально найвдаліше виступили представниці художньої гімнастики. Солістка Єва Мелещук здобула золото у вправах з обручем і бронзу з булавами та стрічкою. Валерія Ханіна, Олена Дяченко, Вікторія Фотієва, Дарина Мурай та Анастасія Возняк - триразові срібні призерки у групових вправах і вправах з трьома обручами і двома булавами.

    Сумчанка Поліна Родіонова здобула відразу дві бронзових нагороди у змаганнях стрільців з лука. Спершу вона стала третьою в змаганнях дуетів у стрільбі з класичного лука разом із Іриною Хочиною, а потім здобула медаль такого ж достоїнства у міксті, в компанії Артема Овчинникова.

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    Легкоатлетка Марина Бех-Романчук - чемпіонка у стрибках у довжину
    Естафетна четвірка легкоатлеток у складі Марії Миколенко, Анастасії Голєнєвої, Катерини Климюк та Тетяни Мельник здобула золото в естафеті 4х400 м. У фіналі наші дівчата перемогли з результатом 3:30,82
    Волинська легкоатлетка Ірина Климець - чемпіонка у метанні молота з результатом 71,25 м
    У секторі зі стрибків у висоту в легкій атлетиці українки посіли два перших місця: тернополянка Юлія Чумаченко з результатом 1,94 м здобула золото, киянка Ірина Геращенко - 1,91 м - срібло
    Художня гімнастка з Києва Єва Мелещук здобула три медалі - золото у вправах з обречем і бронзу з булавами та стрічкою
    Художня гімнастка з Києва Єва Мелещук здобула три медалі - золото у вправах з обречем і бронзу з булавами та стрічкою
    Полтавська легкоатлетка Ольга Корсун - чемпіонка Універсіади-2019 у потрійному стрибку з результатом 13,90 м
    Жіноча команда зі спортивної ходьби у складі Олени Собчук, Марії Філюк і Валентини Мирончук здобула срібло на дистанції 20 км
    Художні гімнастки Валерія Ханіна, Олена Дяченко, Вікторія Фотієва, Дарина Мурай та Анастасія Возняк - срібні призерки у групових вправах і вправах з трьома обручами і двома булавами
    Художні гімнастки Валерія Ханіна, Олена Дяченко, Вікторія Фотієва, Дарина Мурай та Анастасія Возняк - срібні призерки у групових вправах і вправах з трьома обручами і двома булавами
    Баскетболісти збірної України Вадим Прокопенко, Кирило Марченко, Юрій Кондраков, Іван Ткаченко, Сергій Павлов, В'ячеслав Петров, Артем Ковальов, Михайло Горобченко, Андрій Мироненко, Віталій Зотов та Ілля Сидоров під керівництвом Віталія Степановського вибороли срібні нагороди, поступившись у фіналі збірній США
    Легкоатлет Сергій Регеда - срібний призер у метанні молота
    Сумчанка Поліна Родіонова здобула відразу дві бронзових нагороди у змаганнях стрільців з лука. Спершу вона стала третьою в змаганнях дуетів у стрільбі з класичного лука разом із Іриною Хочиною, а потім здобула медаль такого ж достоїнства у міксті, в компанії Артема Овчинникова
    Сумчанка Поліна Родіонова здобула відразу дві бронзових нагороди у змаганнях стрільців з лука. Спершу вона стала третьою в змаганнях дуетів у стрільбі з класичного лука разом із Іриною Хочиною, а потім здобула медаль такого ж достоїнства у міксті, в компанії Артема Овчинникова
    Дзюдоїстка Ганна Антикало - бронзова призерка в категорії до 70 кг
    Тхеквондистка Ірина Ромолданова - бронзова призерка в категорії до 49 кг
    Тхеквондист Денис Вороновський - бронзовий призер в категорії до 80 кг

    Крім того, виділити варто український дубль у нашому найуспішнішому легкоатлетичному виді - стрибках у довжину. Там українки посіли два перших місця: тернополянка Юлія Чумаченко з результатом 1,94 м здобула золото, киянка Ірина Геращенко - 1,91 м - срібло.

    Ефектний знаку оклику українським виступам на Універсіаді-2019 поставили інші легкоатлетки. Естафетна четвірка у складі Марії Миколенко, Анастасії Голєнєвої, Катерини Климюк та Тетяни Мельник здобула золото в естафеті 4х400 м. У фіналі наші дівчата перемогли з результатом 3:30,82.

    У загальному медальному заліку українці посіли 11-те місце.

    Медальний залік 30-ї літньої Універсіади-2019

    screenshot_2019-07-13_2019_summer_universiade_-_wikipedia
    Загалом медалі 30-ї літньої Універсіади взяли 68 зі 118-ти країн-учасниць

    Наступна ліня Універсіада відбудеться у 2021 році в китайському Ченду.

    Іван Вербицький, «Главком»

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