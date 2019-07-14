Універсіада-2019. Фотогалерея 20-ти українських призерів і підсумкова таблиця медалей

Неаполь прийняв 30-ту літню Універсіаду Офіційний сайт турніру

Найбільше нагород здобули наші легкоатлети

Сьогодні, 14 липня, в італійському Неаполі фінішує 30-та літня Універсіада. Або Всесвітні студентські ігри по-іншому.

У заключний день крім церемонії закриття відбудеться фінал у водному поло, виді спорту, де Україна представлена не була. А отже за підсумками суботи медальний доробок нашої команди вкомплектувався остаточно. Загалом українські атлети здобули 20 нагород - шість золотих, по сім срібних і бронзових.

То - найгірший виступ українських студентів починаючи з 1995 року, коли в японській Фукуоці наша команда мала 15 медалей - чотири золотих, п'ять срібних, шість бронзових. Зрештою, нічого дивного тут немає, враховуючи, що зі справді топових спортсменів у складі збірної України була хіба легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка власне й здобула золото у стрибках у довжину.

Та й загалом, з точки зору кількості нагород легкоатлети були найуспішнішими. На їх рахунку п'ять з шести золотих медалей і три срібних.

Персонально найвдаліше виступили представниці художньої гімнастики. Солістка Єва Мелещук здобула золото у вправах з обручем і бронзу з булавами та стрічкою. Валерія Ханіна, Олена Дяченко, Вікторія Фотієва, Дарина Мурай та Анастасія Возняк - триразові срібні призерки у групових вправах і вправах з трьома обручами і двома булавами.

Сумчанка Поліна Родіонова здобула відразу дві бронзових нагороди у змаганнях стрільців з лука. Спершу вона стала третьою в змаганнях дуетів у стрільбі з класичного лука разом із Іриною Хочиною, а потім здобула медаль такого ж достоїнства у міксті, в компанії Артема Овчинникова.

Крім того, виділити варто український дубль у нашому найуспішнішому легкоатлетичному виді - стрибках у довжину. Там українки посіли два перших місця: тернополянка Юлія Чумаченко з результатом 1,94 м здобула золото, киянка Ірина Геращенко - 1,91 м - срібло.

Ефектний знаку оклику українським виступам на Універсіаді-2019 поставили інші легкоатлетки. Естафетна четвірка у складі Марії Миколенко, Анастасії Голєнєвої, Катерини Климюк та Тетяни Мельник здобула золото в естафеті 4х400 м. У фіналі наші дівчата перемогли з результатом 3:30,82.

У загальному медальному заліку українці посіли 11-те місце.

Медальний залік 30-ї літньої Універсіади-2019

Загалом медалі 30-ї літньої Універсіади взяли 68 зі 118-ти країн-учасниць

Наступна ліня Універсіада відбудеться у 2021 році в китайському Ченду.

Іван Вербицький, «Главком»



