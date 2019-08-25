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    Дарина Білодід: Цей рік був дуже важким для мене. Рада, що захистила титул чемпіонки світу

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    Дарина Білодід з тренерами й батьками, Світланою Кузнєцовою і Геннадієм Білодідом - Дарина Білодід: Цей рік був дуже важким для мене. Рада, що захистила титул чемпіонки світу
    Дарина Білодід з тренерами й батьками, Світланою Кузнєцовою і Геннадієм Білодідом
    Фото із соцмереж

    Перші емоції 18-річної дворазової чемпіонки світу

    Сьогодні в Токіо (Японія) стартував чемпіонат світу з дзюдо. Першою чемпіонкою змагань стала українка Дарина Білодід, яка перемогла у ваговій категорії до 48 кг.

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    «Сьогодні мені вдалося завоювати другу золоту медаль з чемпіонату світу, - поділилася першими емоціями спортсменка у власних соцмережах. – Цей рік був дуже важким для мене, багато довелося пережити. Але я рада, що змогла добре підготуватися до цього чемпіонату і змогла захистити свій титул.

    Хочу подякувати найперше моїм улюбленим батькам, які завжди зі мною і в радості, і в горі. Це моя найголовніша підтримка і мотивація! Спасибі всім близьким людям, які щиро за мене радіють і хвилюються. Дякую найкращій подрузі Марії Сухій за підтримку! Окреме спасибі дівчатам – Анжелі Жуковській і Анні Суровій – за те, що допомагають мені і терплять мене. І, звичайно, Дідільшотові Халматову дякую! Також спасибі лікареві, масажистові, всім моїм фанатам і вболівальникам».

    Завтра на татамі в Токіо вийде інший титулований українець, чемпіон світу-2009 Георгій Зантарая, який бореться у ваговій категорії до 66 кг.

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