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    18-річна Дарина Білодід на батьківщині дзюдо вдруге поспіль стала чемпіонкою світу (відео)

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    Дарина Білодід продовжує вражати - 18-річна Дарина Білодід на батьківщині дзюдо вдруге поспіль стала чемпіонкою світу (відео)
    Дарина Білодід продовжує вражати
    Ippon

    Дарина знову перемогла основну конкурентку з Японії

    18-річна киянка Дарина Білодід вдруге поспіль стала чемпіонкою світу з дзюдо. Наша спортсменка тріумфувала на батьківщині цього виду спорту. Чемпіонат світу сьогодні стартував у японській столиці Токіо.

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    Дарина чисто, на «іппон», перемогла чотирьох суперниць на шляху до фіналу: почала з перемоги над Катеріною Коштую з Португалії, продовжила звитягою над Сарюною Цаджиповою, яка виступала під стягом Міжнародної федерації дзюдо, потім здолала іспанку Лауру Мартінес з Іспанії (на відео) і монголку Уранцецеґ Мунхбат.

    У фінальній сутичці Білодід боролася зі своєю головною опоненткою Фуною Тонакі із Японії. Підсумок вже звичний. Переможним для українки був прийом на «ваза-арі».

    Нагадаємо, що цьогоріч Дарина Білодід так само вдруге виграла чемпіонат Європи.  

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    чемпіонат світу дзюдо Дарина Білодід Фуна Тонакі Лаура Мартінес
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