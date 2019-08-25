18-річна Дарина Білодід на батьківщині дзюдо вдруге поспіль стала чемпіонкою світу (відео)



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Дарина Білодід продовжує вражати Ippon

Дарина знову перемогла основну конкурентку з Японії

18-річна киянка Дарина Білодід вдруге поспіль стала чемпіонкою світу з дзюдо. Наша спортсменка тріумфувала на батьківщині цього виду спорту. Чемпіонат світу сьогодні стартував у японській столиці Токіо.

Дарина чисто, на «іппон», перемогла чотирьох суперниць на шляху до фіналу: почала з перемоги над Катеріною Коштую з Португалії, продовжила звитягою над Сарюною Цаджиповою, яка виступала під стягом Міжнародної федерації дзюдо, потім здолала іспанку Лауру Мартінес з Іспанії (на відео) і монголку Уранцецеґ Мунхбат.

У фінальній сутичці Білодід боролася зі своєю головною опоненткою Фуною Тонакі із Японії. Підсумок вже звичний. Переможним для українки був прийом на «ваза-арі».

Нагадаємо, що цьогоріч Дарина Білодід так само вдруге виграла чемпіонат Європи.