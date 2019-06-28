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    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо

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    Микита Голобородько боровся у варшаві ефектно й ефективно - Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Микита Голобородько боровся у варшаві ефектно й ефективно
    IJF

    Перших двох суперників Микита Голобородько поклав у сумі за 40 секунд!

    У столиці Польщі Варшаві стартував чемпіонат Європи серед кадетів з дзюдо. У перший змагальний день збірна України здобула одне срібло, а ще двоє наших дзюдоїстів боролися за бронзу.

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    Срібну медаль нашій команді приніс киянин Микита Голобородько (вагова категорія до 50 кг), котрий півтора місяця тому яскраво переміг на етапі Кубка Європи в румунському Клужі-Напоці. Микита розпочав виступи на польскому татамі надзвичайно потужно: турка Юнуса Емре Есенбоґу він поклав всього за 27 секунд, а ізраїльтянина Аліеля Шульмана - взагалі за 13!

    У півфіналі вихованець Анни Каштанової переміг за рахунок «ваза-арі» француза Луї Пестелара. Суперником за фінальною сутичкою теж був француз Пікар Валадьє, якого Голобородько вже перемагав у фіналі цьогорічного турніру в Заґребі. На цей раз Валадьє реваншувався, здобувши переможний «ваза-арі».

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    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    Юний киянин став віце-чемпіоном Європи з дзюдо
    IJF

    Ще двоє українців боролися у стартовий змагальний день за третє місце. Владислав Колобов (до 55 кг), поступившись в основній сітці угорцеві Бенче Фаркашу, дійшов до медальної сутички крізь втішний турнір. А там на Golden score програв «ваза-арі» Камрану Сулейманову з Азербайджану.

    Владислав Казимиров (до 60 кг) дійшов до півфіналу, а там теж програв азербайджанцеві, пропустивши кидок на «іппон» від Турана Байрамова на 37-й секунді сутички. У поєдинку за бронзу Владислав програв на Golden score росіянину Андарбеку Арсунукаєву.

    Ще троє наших представників - Антон Клейнос (до 55 кг), Ярина Федорченко (до 40 кг) і Дарина Ляшук (до 48 кг) - поступилися у стартових сутичках.

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    дзюдо Микита Голобородько Владислав Казимиров Анна Каштанова Антон Клейнос Владислав Колобов Пікар Валадьє Ярина Федорченко Дарина Ляшук
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