Українка Черняк ефектно перемогла титуловану угорку і стала призеркою Ґран-прі (відео)

Марина Черняк з тренером Дмитром Бондарчуком Фото Віталія Дуброви

Наша дзюдоїстка здобула бронзу

31-річна запоріжанка Марина Черняк (вагова категорія до 48 кг) виграла бронзу на Ґран-прі Будапешта з дзюдо, який стартував у столиці Угорщини сьогодні.

У першій сутичці Марина за рахунок «ваза-арі» перемогла на Golden score чемпіонку Європи серед кадетів 2013 року Лейлу Алієву з Азербайджану.

У чвертьфіналі проти бронзової призерки недавніх Європейських ігор Хулії Фіґерова з Іспанії Черняк ніби й виглядала активнішою, але після контрприйому програла чисто і відповідно продовжила боротьбу у втішному турнірі.

У півфіналі Марина перемогла чинну чемпіонку Азії Лі Янан з Китаю. Суперниця програла, отримавши три «шидо» за порушення правил боротьби.

А найзнаковішу свою перемогу Черняк здобула в сутичці за бронзу проти призерки 11-ти чемпіонатів Європи, дворазової чемпіонки континенту, бронзової призерки Олімпійських ігор Еви Черновіцкі з Угорщини. Долю напруженої сутички Марина вирішила, виконавши переможний кидок на «іппон» з допомогою внутрішнього зачіпу. Цікаво, що Черняк зустрічалася з Черновіцкі вшосте. Чотири перші сутички виграла угорка, а цьогоріч українка перемагає вже вдруге. Вперше це сталося у фіналі Ґран-прі у Тель-Авіві в січні.

Цікаво, що виграла боротьбу у категорії до 48 кг японка Фуна Тонакі, котра перемогла у фіналі косоварку Дістру Краснічі. Саме Тонакі вважається основною суперницею 18-річної української чемпіонки світу і Європи Дарини Білодід.

А щодо Черняк у тренерів нашої збірної був варіант з переходом у світлі участі в Олімпіаді у Токіо у важчу категорію до 52 кг (у дзюдо на Іграх країну може представляти в одній вазі одна спортсменка). Але трохи повагавшись Марина вирішила все ж залишитися у найлегшій вазі.

Марина Черняк на угорських татамі відборолася дуже впевнено

«Черняк каже, що навіть якщо не потрапить на Олімпіаду, може брати нагороди на Ґран-прі і сподівається наступного року дотягнути до нагороди чемпіонату Європи», - розповів «Главкому» головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

Боролися у перший змагальний день Ґран-прі Будапешту ще двоє українців. Бікірбек Морґоєв (до 60 кг) програв у першій сутичці, а Vарина Скора (до 57 кг) перемогла угорку Андреа Карман, але програла полячці Анні Боровскі.

Іван Вербицький, «Главком»



