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«Тенденція така – нас мочити». Тренерка з РФ прокоментувала недопуск росіян до Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Тенденція така – нас мочити». Тренерка з РФ прокоментувала недопуск росіян до Олімпіади
Тарасова поскаржилася на сучасні тенденції у світовому спорті

Наразі допуск до Олімпіади-2026 з обмеженнями отримали лише російські фігуристи, ковзанярі, шорт-трекісти та скі-альпіністи

Заслужена тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова прокоментувала недопуск російських спортсменів до участі у Олімпіаді-2026 в Італії. Про це повідомляє «Главком».

Наразі допуск до Олімпіади з обмеженнями отримали лише російські фігуристи, ковзанярі, шорт-трекісти та скі-альпіністи.

«Тенденція така – нас мочити», – заявила Тарасова в інтерв'ю російським пропагандистам у відповідь на питання про причини недопуску росіян на Ігри-2026.

Найближча зимова Олімпіада пройде в Італії з 6 по 22 лютого 2026 року.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: Олімпіада олімпійські ігри спорт

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