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Чи гратиме хокейна збірна Росії на Олімпіаді? Відповідь МОК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чи гратиме хокейна збірна Росії на Олімпіаді? Відповідь МОК
Збірна Росії з хокею пропустить Олімпіаду-2026

Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Італії пройдуть з 6 по 22 лютого

Російські команди, включаючи зіркову хокейну збірну, залишаються відстороненими від зимової Олімпіади-2026 через санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Як інформує «Главком» з посиланням на Reuters, про це повідомив у вівторок, 27 травня, Міжнародний олімпійський комітет.

МОК відреагував на повідомлення з Росії про те, що офіційні особи з хокею цієї країни провели переговори з Міжнародною федерацією хокею (IIHF) щодо участі країни в Олімпіаді.

«Рекомендація Виконавчої ради МОК від березня 2023 року щодо команд спортсменів з російським паспортом залишається чинною. Ми беремо до уваги, що IIHF підтвердила, що дотримуватиметься цієї рекомендації», – йдеться у заяві МОК.

Нагадаємо, згідно з рекомендаціями МОК, спортсмени з російським паспортом повинні брати участь у змаганнях тільки як індивідуальні нейтральні спортсмени, а команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не мають допускатися до змагань.

Російські хокеїсти вибороли золото на Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані та срібло чотири роки потому в Пекіні.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Італії пройдуть з 6 по 22 лютого.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: хокей Олімпіада росія Міжнародний олімпійський комітет

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