Стало відомо про ліквідацію ЗСУ чотириразового чемпіона світу з паверліфтингу

У місті Серпухов на честь ліквідованого окупанта буде створений мурал

Воювати проти України Андрюхін добровольцем розпочав ще восени 2022 року

Російські пропагандистські ресурси підтвердили інформацію про ліквідацію Силами оборони титулованого російського паверліфтера Михайла Андрюхіна. Про це повідомляє «Главком».

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що у місті Серпухов на честь ліквідованого окупанта буде створений мурал.

Ініціатором створення мурала з зображенням Андрюхіна на будівлі Палацу культури імені Леніна у мікрорайоні імені Ногіна став Всеросійський громадський рух «Здорово Отечество». Площа мурала – 143 квадратні метри.

З 2010 до 2015 року Андрюхін був депутатом Ради депутатів Серпухова.

Як повідомлялося, 25 січня Московська обласна федерація пауерліфтингу повідомила, що Андрюхін зник безвісти біля Роботиного (Запорізька область).

«23 серпня 2024 року при виконанні завдання СВО зник безвісти біля населеного пункту Роботине. Це офіційна інформація від командування частини, в якій служив Михайло. Інформація надана ЗМС Луговою І.М. з дозволу дружини Андрюхіної Катерини», – йшлося у дописі.

Воювати проти України, згідно з інформацією у соцмережі Вконтакте, спортсмен добровольцем розпочав ще восени 2022 року.

У сюжеті російських пропагандистів від 3 серпня 2024 року зазначалося, що Андрюхін бере участь у бойових діях на запорізькому напрямку, а з травня 2023 року був кулеметником у штурмовій групі.

Андрюхін – чотириразовий чемпіон світу, п’ятиразовий чемпіон Європи, а також багаторазовий чемпіон Росії з паверліфтингу.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.