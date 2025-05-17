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«Нелюди вирішили поховати». Тренерка з РФ прокоментувала скандал навколо російських фігуристів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Нелюди вирішили поховати». Тренерка з РФ прокоментувала скандал навколо російських фігуристів
Тетяна Тарасова прокоментувала звернення російських фігуристів до МОК та ISU

Заслужена тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова зробила скандальну заяву

Заслужена тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова, коментуючи скандал навколо недопуску російських фігуристів до олімпійського відбору, заявила, що «нелюди вирішили поховати всіх російських спортсменів». Про це повідомляє «Главком».

У суботу, 17 травня, російські фігуристи Олександра Степанова та Іван Букін записали офіційне відеозвернення до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) та нової глави Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі, в якому попросили дати пояснення, чому вони не були допущені до відбірного турніру до Олімпіади в Італії.

«Вважаю, вони правильно зробили, що звернулися. Допоможе чи ні, не можу сказати, бо ці нелюди вирішили поховати всіх російських спортсменів», – сказала Тарасова.

Кваліфікаційний турнір із фігурного катання пройде у вересні в Пекіні.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку цього тижня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: росія Олімпіада фігурне катання

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