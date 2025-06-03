Організація, яку очолює Бубка, дозволила росіянам виступати із національною символікою

Бубка очолює World Masters Games з 2022 року

Міжнародна асоціація ігор майстрів (IMGA), яку очолює Сергій Бубка, дозволила російським спортсменам виступати із національною символікою на World Masters Games. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com

World Masters Games – найбільший у світі мультиспортивний фестиваль для ветеранів спорту, який відбувається кожні чотири роки. Змагання проходили з 17 по 30 травня 2025 року у Тайвані.

У них взяли участь понад 25 тисяч спортсменів з 107 країн, зокрема росіяни, які були в екіпіруванні з національною символікою та демонстрували прапори.

При цьому сторінка IMGA в інстаграмі репостила сторіс російських спортсменів. На одному з них спортсмени з України, Росії, Таджикістану та Литви і підпис: «Спорт об'єднує нас».

Бубка очолює організацію з 2022 року.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.