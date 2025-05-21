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Чи допустять росіян до змагань з перетягування канату? Відповідь генсека міжнародної федерації

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чи допустять росіян до змагань з перетягування канату? Відповідь генсека міжнародної федерації
TWIF виконує протокол IWGA, що означає, що командам з Росії не дозволяється брати участь у змаганнях

Генсек TWIF: На участь спортсменів з Росії не чекають на наших змаганнях

Генеральний секретар Міжнародної федерації перетягування канату (TWIF) Мааїке Хорнстра заявив, що російські спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

«TWIF виконує протокол IWGA (Міжнародна асоціація Світових ігор), що означає, що командам з Росії не дозволяється брати участь у змаганнях. У той час як перетягування каната – це командний вид спорту, на участь спортсменів з Росії не чекають на наших змаганнях», – наводять слова Хорнстри російські пропагандисти.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: росія спорт

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