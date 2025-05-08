Аргентинець українського походження став основним пілотом команди Формули-1

Франко Колапінто є сином Андреа Трофимчук, яка має українське коріння – її предки переїхали до Аргентини у 1938 році з Волині

У середу, 7 травня, команда Формули-1 «Альпін» зробила основним пілотом аргентинця Франко Колапінто, який з наступного гран-прі замінить Джека Дуена.

21-річний Колапінто дебютував у Формулі-1 ще минулого сезону, коли вдало від'їздив другу частину чемпіонату за «Вільямс».

Нагадаємо інформацію, яка з'явилася ще минулого сезону.

Франко є сином Андреа Трофимчук, яка має українське коріння – її предки переїхали до Аргентини у 1938 році з Волині. Батьком пілота є італієць, Колапінто має громадянство Італії та Аргентини. Про це написала асоціація українців Росаріо (велике аргентинське місто), а Колапінто підтвердив це у соцмережах.

Відзначимо, що гонщик публічно більше про Україну не висловлювався, але в соцмережі X був пост з підтвердженням українського коріння.

Нагадаємо, семиразовий чемпіон «Формули-1» Міхаель Шумахер за допомогою дружини Корінни підписав шолом для продажу на благодійному аукціоні триразового переможця «королівських перегонів» Джекі Стюарта.

Зазначається, що Шумахер написав свої ініціали «MS» на шоломі, який носив Стюарт у 1960-1970-х роках, його також підписали всі інші живі чемпіони світу. Шолом буде представлено на аукціоні «Гонка проти деменції».

«Чудово, що Міхаель, незважаючи на хворобу, від якої немає ліків, зміг підписати шолом для такої гідної мети. Його дружина допомогла йому, і він завершив збір підписів усіх чемпіонів, які ще з нами», – сказав Стюарт.

Шумахеру у січні виповнилося 56 років. Німець завершив кар'єру у 2012 році. У 2013 році він отримав тяжку травму голови внаслідок нещасного випадку під час катання на гірських лижах.

У 2021 році вийшов документальний фільм, у якому дружина та син гонщика підтвердили, що той не здатний до самостійного пересування та спілкування з оточуючими.