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Україна тріумфально виступила на Кубку світу з пауерліфтингу і жиму лежачи серед спортсменів з порушеннями зору

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна тріумфально виступила на Кубку світу з пауерліфтингу і жиму лежачи серед спортсменів з порушеннями зору
Збірна команда України у складі шести спортсменів виборола 35 золотих медалей

Жіноча збірна України посіла перше командне місце на Кубку світу

Україна тріумфально виступила на Кубку світу з пауерліфтингу і жиму лежачи серед спортсменів з порушеннями зору, що відбувся у Казахстані. Про це повідомляє «Главком».

Збірна команда України у складі шести спортсменів виборола 35 золотих медалей та встановила 13 рекордів світу.

Жіноча збірна України посіла перше командне місце, а у спільному заліку (жінки та чоловіки) українці стали третіми.

Нагороди здобули:

  • Римма Багнюк – 10 золотих медалей та 10 рекордів світу;
  • Світлана Коробкова – 5 золотих медалей та рекорд світу;
  • Ніна Асєєва – 5 золотих медалей та 2 рекорди світу;
  • Володимир Драний – 5 золотих медалей;
  • Роман Куров – 5 золотих медалей;
  • Анатолій Дерманський – 5 золотих медалей.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: паверліфтинг спорт

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