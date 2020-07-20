«Готується до чергової операції». Нові деталі про стан Міхаеля Шумахера



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Міхаель Шумахер і Жан Тодт здобули спільними зусиллми немало великих перемог Світлина - F1news

Екс-спортивний директор Ferrari сподівається, що світ ще побачить німецького гонщика

Колишній спортивний директор Ferrari Жан Тодт розповів про нещодавній візит до семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, який найближчим часом повинен перенести чергову операцію.

«Бачив Міхаеля минулого тижня. Він бореться. Сподіваюся, світ ще побачить його знову. Це те, над чим старанно працюють сам Шумахер і його сім’я», - заявив Тодт в інтерв’ю Daily Mail.

На питання про те, чи вважає він німця найкращим гонщиком всіх часів, Жан відповів обережно.

«Я обожнюю Міхаеля, але неможливо назвати, хто був кращим за всю історію. Є Хуан-Мануель Фанхіо, Джим Кларк, Айртон Сенна і Міхаель. Можна оперувати лише термінами, хто був найкращим у конкретному поколінні», - сказав Тодт.

Жан Тодт працював спортивним директором Ferrari від 1993-го до 2007-го року, за цей період Шумахер вигравав сім чемпіонських титулів, п’ять із них – зі «Скудерією».

Від грудня 2013 року після того, як Шумахер зазнав жахливої травми голови під час катання на лижах, його ніхто не бачив. Гонщику тоді провели кілька термінових операцій, він провів шість місяців у комі.

Повідомлялося, що за спортсменом доглядає група з 15 лікарів, які забезпечують цілодобовий догляд. Лікування обходиться сім’ї Шумахера в 115 тисяч фунтів на тиждень.

У вересні 2019-го Міхаеля доправили в кардіологічне відділення однієї з лікарень Парижа, де планувалася операція з пересадки стовбурових клітин в серцеву тканину. Тоді одна зі співробітниць клініки зазначила, що гонщик був при тямі.

У листопаді минулого року ексменеджер Шумахера Віллі Вебер звинуватив його дружину у приховуванні правди про стан Міхаеля. Та відповіла, що він у надійних руках, а конфідеційність про його здоров'я – побажання гонщика.

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