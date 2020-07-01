У 89-річного ексвласника Формули-1 народився син



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У Берні Екклстоун вже є три доньки

Ексвласник Формули-1, колишній почесний президент серії Берні Екклстоун в четвертий раз став батьком. Його 44-річна дружина Фабіана народила хлопчика в Швейцарії, його назвали Ейсом (Ace). Про це повідомив відомий спортивний журналіст Роджер Бенуа на своїй сторінці в Twitter.

Під час вагітності Фабіана і Берні перебували в Бразилії, але прийняли рішення покинути країну через складну ситуацію з коронавірусом.

У 89-річного Екклстоун є три доньки: молодшій, Тамарі, 35 років, а найстаршій, Деборі, - 65 років.

Екклстоун відійшов від справ у Формулі-1 в 2017 році, коли повний контроль над чемпіонатом перейшов Liberty Media. Нові власники серії змінили вектор розвитку і розширили її календар.

Нещодавно Берні зіткнувся зі шквалом критики після фрази про те, що «у багатьох випадках чорні більші расисти, ніж білі».