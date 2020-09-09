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    Футболіст «Арсеналу» став акціонером першого в історії вегетаріанського футбольного клубу (відео)

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    Бельєрін виграв з лондонським клубом шість трофеїв&nbsp; - Футболіст «Арсеналу» став акціонером першого в історії вегетаріанського футбольного клубу (відео)
    Бельєрін виграв з лондонським клубом шість трофеїв 
    Twitter Бельєріна

    Володар трьох Кубків Англії став частковим власником унікального футбольного клубу

    Іспанський захисник лондонського «Арсеналу» Ектор Бельерін став акціонером клубу четвертого англійського дивізіону «Форест Грін Роверс».

    За даними видання The Guardian, футболіст заплатив близько 276 тис. євро за 2 відсотка акцій клубу. Іспанець має намір підняти екологічний порядок в футболі.

    «Я був дуже схвильований, коли вперше виявив можливість взяти участь в «Форест Грін Роверс» - і про блискучу роботу, яку клуб вже виконує. Важливо, щоб я інвестував в те, чим я захоплений, і я дуже радий допомогти футболу домогтися сталого майбутнього», - заявив іспанець. - «Я став вегетаріанцем близько трьох років тому, і спочатку я просто хотів спробувати це та очистити своє тіло. Спочатку я думав, що буду їсти м'ясо в якості «пригощання», але вегетаріанство мені допомогло. Через місяць вегетаріанства я відчув себе сильнішим і більше не боровся з травмами щиколотки. Я почав відчувати себе більш енергійним на полі - і я почав помічати справжню різницю».

    Клуб «Форест Грін Роверс» унікальний тим, що в 2015 році він став першим в світі вегетаріанським клубом. Усі футболісти і вболівальники команди є вегетаріанцями. Керівництво «Роверс» активно бореться за чистоту навколишнього середовища і вже відмовилося від використання бензину, а стадіон і база функціонують на сонячній енергії.

    Зауважимо, що Бельєрін, який нещодавно зібрав кошти для посадки майже 60 тис. дерев в тропічних лісах Амазонки, перейшов в «Арсенал» влітку 2011 року з «Барселони». У минулому сезоні 25-річний захисник взяв участь в 15 матчах Англійської Прем'єр-ліги.

    Читайте також: Уболівальники розкритикували новий дизайн форми «Челсі».

    Джерело: «Форест Грін Роверс»

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