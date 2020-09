Футболіст «Арсеналу» став акціонером першого в історії вегетаріанського футбольного клубу (відео)

Володар трьох Кубків Англії став частковим власником унікального футбольного клубу

Іспанський захисник лондонського «Арсеналу» Ектор Бельерін став акціонером клубу четвертого англійського дивізіону «Форест Грін Роверс».

За даними видання The Guardian, футболіст заплатив близько 276 тис. євро за 2 відсотка акцій клубу. Іспанець має намір підняти екологічний порядок в футболі.

«Я був дуже схвильований, коли вперше виявив можливість взяти участь в «Форест Грін Роверс» - і про блискучу роботу, яку клуб вже виконує. Важливо, щоб я інвестував в те, чим я захоплений, і я дуже радий допомогти футболу домогтися сталого майбутнього», - заявив іспанець. - «Я став вегетаріанцем близько трьох років тому, і спочатку я просто хотів спробувати це та очистити своє тіло. Спочатку я думав, що буду їсти м'ясо в якості «пригощання», але вегетаріанство мені допомогло. Через місяць вегетаріанства я відчув себе сильнішим і більше не боровся з травмами щиколотки. Я почав відчувати себе більш енергійним на полі - і я почав помічати справжню різницю».

9-months of planning & discussions of a shared vision for sustainablity in football & wider society.



So happy to have joined the @FGRFC_official journey. Loads more to come in the future to help our #WeAreFGR