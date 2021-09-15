Тренер «Бенфіки» порівняв київське «Динамо» з московським «Спартаком»

Жорже Жезуш відзначив високий рівень організації гри української команди

Головний тренер «Бенфіки» Жорже Жезуш задоволений грою своєї команди на НСК «Олімпійський» навіть попри те, що «Динамо» ледве не вирвало перемогу на останній хвилині матчу (0:0). Забитий Шапаренком гол арбітр скасував через положення «поза грою» в Гармаша

«Ми показали дуже якісну гру на рівні Ліги чемпіонів. Єдиним винятком стали останні дві хвилини гри, вони стали критичними. Але це був лише епізод. А так, протягом всього матчу ми виглядали добре, показали гру, яку і планували. Так, все могло скластися на користь «Динамо», і це суперечило б логіці, але такий футбол – в ньому можливо все. Якщо ми будемо підтримувати такий рівень гри, то у «Бенфіки» буде складно виграти будь-якій команді, – сказав Жезуш. – Якщо порівняти московський «Спертак» з «Динамо» («Бенфіка зустрічалася з ним на попередньому етапі Ліги чемпіонів), то «Динамо» краще підготовлено тактично, в сенсі колективної гри».

Тим часом Луческу розповів, чому «Динамо» не перемогло «Бенфіку» в Лізі чемпіонів.

Докладніше про матч «Динамо» – «Бенфіка»: суддя відібрав у «Динамо» перемогу в Лізі чемпіонів.