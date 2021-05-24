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    Друг Шевченка через нічию залишився без роботи

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    Дженнаро Гаттузо трішки не пощастило - Друг Шевченка через нічию залишився без роботи
    Дженнаро Гаттузо трішки не пощастило
    Фото з відкритих джерел

    Гаттузо не зміг потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками чемпіонату Італії

    Дженнаро Гаттузо вже не є головним м тренером «Наполі». Після нічиєї з «Вероною» в останньому турі чемпіонату Італії (1:1) його команда пропустила вперед «Ювентус» і не потрапила до Ліги чемпіонів. Власник клубу Ауреліо Де Лауррентіс миттєво відреагував.

    «Дорогий Ріно, я щасливий, що провів з тобою майже два сезони. Дякую за працю і бажаю успіхів, куди б ти не пішов. Обіймаю дружину і дітей. Ауреліо Де Лаурентіс», – написав Де Лаурентіс.

    Контракт Дженнаро Гаттузо з «Наполі» закінчується в кінці сезону. Гаттузо був призначений головним тренером неаполітанців в грудні 2019 року. У червні 2020 року «Наполі» став володарем Кубку Італії.

    Від Італії «Інтер», «Мілан», «Аталанта» та «Ювентус».

    Дженнаро Гаттузо виступав разом з Андрієм Шевченком за «Мілан» і підтримують дружні стосунки.

    Український тренер зі збірної командою, тим часом, зіграв унічию з Бахрейном.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Дженнаро Ґаттузо
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    Друг Шевченка через нічию залишився без роботи