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    «Шахтар» офіційно оголосив про зміну головного тренера

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    Луїшу Каштру подякували за роботу - «Шахтар» офіційно оголосив про зміну головного тренера
    Луїшу Каштру подякували за роботу
    Фото ФК Шахтар

    Луїш Каштру отримав подарунки від клубу і подякував за довіру

    Луїш Каштру офіційно залишає «Шахтар». Подякувати тренерові за роботу приїхав генеральний директор клубу Сергій Палкін. На прощання португальському наставнику презентували іменну футболку під 84-м номером. Саме стільки разів Луїш Каштру виводив «Шахтар» на футбольне поле. У цих матчах "гірники" здобули 51 перемогу і 16 разів зіграли внічию. Такі результати дозволили команді минулого року виграти чемпіонат України та дійти до півфіналу Ліги Європи.

    «Я хочу щиро подякувати й побажати непомірного щастя, міцного здоров'я вболівальникам та їхнім родинам. Зараз «Шахтар» переживає складний сезон, проте в майбутньому він певно здобуде безліч титулів. З'явилося достатньо молодих хлопців, які забезпечать майбутнє клубу. Тепер я також буду вболівальником «Шахтаря»!» – наводить слова Каштру прес-служба донецького клубу.

    За Каштру «гірники» забили 168 м’ячів, тобто результативність команди склала рівно два голи за гру.

    Головним кандидатом на посаду тренера «Шахтаря» залишається Роберто Де Дзербі. Очікується, що клуб оголосить про підписання угоди з італійцем у найближчі дні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Луїш Каштру
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