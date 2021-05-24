«Золотий бутс» отримав господаря. Роналду і Мессі запросили відсвяткувати

Левандовський вперше в кар’єрі став найкращим бомбардиром в Європі

Нападник «Баварії» Роберт Левандовський виграв «Золотий бутс» за підсумками футбольного сезону. Поляк в сезоні, що минув, набрав найбільшу кількість очок, які визначалися сумою забитих м'ячів, помноженою на відповідний коефіцієнт чемпіонату. У топ-лігах вн дорівнює двом.

Левандовський провів у чемпіонаті Німеччини 29 матчів і забив 41 гол (82 очка). Друге місце посів капітан «Барселони» Ліонель Мессі (30 голів, 60 очок), третє – Кріштіану Роналду з «Ювентуса» (29 голів, 58 очок).

Рейтинг претендентів на «Золотий бутс»:

1. Роберт Левандовський – («Баварія») – 82 очка (41 гол)

2. Ліонель Мессі («Барселона») – 60 очок (30 голів)

3. Кріштіану Роналду («Ювентус») – 58 очок (29 голів)

4. Андре Сілва ( «Айнтрахт») – 56 очок (28 голів)

5. Кіліан Мбаппе («ПСЖ») – 54 очка (27 голів)

6. Ерлінг Холанд («Боруссія» Дортмунд) – 54 очка (27 голів)

7. Ромелу Лукаку («Інтер») – 48 очок (24 голи)

8. Херард Морено («Вільярреал») – 46 очок (23 голи)

9. Карім Бензема («Реал») – 46 очок (23 голи)

10. Гаррі Кейн («Тоттенхем») – 46 очок (23 голи).

«Я провів роки серед найкращих в світі. Можливо, тепер я кращий, я б хотів їм бути. «Золотий м'яч» – не моя мета, я виграв премію ФІФА і звання найкращого гравця УЄФА, що дуже багато для мене значить.

Мессі і Роналду провели багато часу на вершині, думаю, тепер я можу запросити їх за свій стіл. Нам потрібно поговорити з ними про футбол, бо в минулому сезоні я виграв все», – наводить слова Левандовського Sportweek.