Найбагатший клуб світу програв чемпіонат Франції

«Парі Сен-Жермен» фінішував другим і перервав трирічну чемпіонську серію

Найбагатший клуб світу «Парі Сен-Жермен» не зміг захистити чемпіонське звання у Франції. В останньому турі він переграв «Брест» (2:0), але в паралельному матчі лідер «Лілль» здолав «Анже» (2:1) і зберіг перевагу в одне очко. Таким чином, «доги» стали переможцями Ліги один вчетверте в історії. Останній раз вони тріумфували 2011 року.

ПСЖ поступився в чемпіонаті вдруге за останні вісім років. 2017-го їх обійшов «Монако».

Трійку призерів замкнув «Монако». Саме ці клуби представлять Францію в наступному розіграші Ліги чемпіонів. «Ліон» став четвертим. «Марсель» – п'ятим. Вони почнуть наступний єврокубковий сезон з групового етапу Ліги Європи. Шостим у Лізі 1 став «Ренн», який потрапив в кваліфікацію Ліги конференцій.

Тим часом в Італії «Наполі» не зміг втримати місце в зоні Ліги чемпіонів і залишився без тренера. На фініші його обійшов «Ювентус». «Аталанта» в останньому турі поступилася «Мілану» (0:2) і пропустила росонеррі на друге місце.