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    Найбагатший клуб світу програв чемпіонат Франції

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    &laquo;Доги&raquo; стали чемпіонами Франції вчетверте в історії - Найбагатший клуб світу програв чемпіонат Франції

    «Доги» стали чемпіонами Франції вчетверте в історії

    Фото з відкритих джерел

    «Парі Сен-Жермен» фінішував другим і перервав трирічну чемпіонську серію

    Найбагатший клуб світу «Парі Сен-Жермен» не зміг захистити чемпіонське звання у Франції. В останньому турі він переграв «Брест» (2:0), але в паралельному матчі лідер «Лілль» здолав «Анже» (2:1) і зберіг перевагу в одне очко. Таким чином, «доги» стали переможцями Ліги один вчетверте в історії. Останній раз вони тріумфували 2011 року.

    ПСЖ поступився в чемпіонаті вдруге за останні вісім років. 2017-го їх обійшов «Монако».

    Трійку призерів замкнув «Монако». Саме ці клуби представлять Францію в наступному розіграші Ліги чемпіонів. «Ліон» став четвертим. «Марсель» – п'ятим. Вони почнуть наступний єврокубковий сезон з групового етапу Ліги Європи. Шостим у Лізі 1 став «Ренн», який потрапив в кваліфікацію Ліги конференцій.

    Тим часом в Італії «Наполі» не зміг втримати місце в зоні Ліги чемпіонів і залишився без тренера. На фініші його обійшов «Ювентус». «Аталанта» в останньому турі поступилася «Мілану» (0:2) і пропустила росонеррі на друге місце.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен ФК «Лілль»
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    Найбагатший клуб світу програв чемпіонат Франції