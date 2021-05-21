  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Луческу розповів, чому «Шахтар» не підписав Неймара

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мірча Луческу вміє розгледіти талановитого гравця - Луческу розповів, чому «Шахтар» не підписав Неймара
    Мірча Луческу вміє розгледіти талановитого гравця
    Фото з відкритих джерел

    Власник донецького клубу Ринат Ахметов відмовився платити €15 млн за одного футболіста

    Зірка світового футболу Неймар міг свого часу опинитися не в «Барселоні», де розпочав європейський етап кар’єри, а в донецькому «Шахтарі». Про це повідомив головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу, який тоді тренував «гірників».

    «Ми були готові підписати Неймара в «Шахтар», але Ахметова попросили заплатити €15 млн. Він сказав, що не хоче платити так багато за одного гравця», – наводить слова Луческу журналіст Емануель Рошу в твіттері.

    Луческу очолював «Шахтар» з 2004 по 2016 рік. З клубом він виграв вісім чемпіонатів України, шість Кубків країни і Кубок УЄФА.

    У 2020-му румунський тренер очолив київське «Динамо» і в перший сезон виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу Неймар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луческу розповів, чому «Шахтар» не підписав Неймара