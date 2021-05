Луческу розповів, чому «Шахтар» не підписав Неймара

Зірка світового футболу Неймар міг свого часу опинитися не в «Барселоні», де розпочав європейський етап кар’єри, а в донецькому «Шахтарі». Про це повідомив головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу, який тоді тренував «гірників».

«Ми були готові підписати Неймара в «Шахтар», але Ахметова попросили заплатити €15 млн. Він сказав, що не хоче платити так багато за одного гравця», – наводить слова Луческу журналіст Емануель Рошу в твіттері.

Lucescu: "We were ready to sign Neymar at Shakhtar, but the president was asked to pay 15m euros. He said he didn't want to spend so much on a single player." pic.twitter.com/nENrqrmqUi