Миколенко у фантастичному матчі з перемоги дебютував за «Евертон»

Захисник збірної України провів весь матч Кубку Англії

Колишній київський динамівець Віталій Миколенко з перемоги дебютував за «Евертон». Захисник, який обійшовся клубу з Ліверпуля в 23 млн євро, вийшов у стартовому складі в матчі 1/32 фіналу Кубку Англії проти представника Чемпіоншипа «Халл Сіті».

Вже на першій хвилині господарі відкрили рахунок. Після подачі зі штрафного Миколенко вистрибнув ліквідувати загрозу воротам «Евертона», проте до м’яча не дотягнувся і «Халл» відкрив рахунок.

Ще до перерви гості забили два голи і вийшли вперед. Одного разу Миколенко вибив м'яч з порожніх воріт і врятував команду від голу.

«Халл» по перерві зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час.

В першому овертаймі нападник «Евертона» Таунсенд встановив остаточний рахунок у грі - 2:3. Команда українця вийшла до 1/16 фіналу.

Додамо, що Миколенко став єдиним гравцем на полі, хто отримав попередження в основний час матчу.

Раніше став відомий розмір заробітної плати українця в англійському клубі.