  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Миколенко у фантастичному матчі з перемоги дебютував за «Евертон»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віталій Миколенко врятував нову команду від голу - Миколенко у фантастичному матчі з перемоги дебютував за «Евертон»
    Віталій Миколенко врятував нову команду від голу
    фото: ФК Евертон

    Захисник збірної України провів весь матч Кубку Англії

    Колишній київський динамівець Віталій Миколенко з перемоги дебютував за «Евертон». Захисник, який обійшовся клубу з Ліверпуля в 23 млн євро, вийшов у стартовому складі в матчі 1/32 фіналу Кубку Англії проти представника Чемпіоншипа «Халл Сіті».

    Вже на першій хвилині господарі відкрили рахунок. Після подачі зі штрафного Миколенко вистрибнув ліквідувати загрозу воротам «Евертона», проте до м’яча не дотягнувся і «Халл» відкрив рахунок.

    Ще до перерви гості забили два голи і вийшли вперед. Одного разу Миколенко вибив м'яч з порожніх воріт і врятував команду від голу.

    «Халл» по перерві зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час.

    В першому овертаймі нападник «Евертона» Таунсенд встановив остаточний рахунок у грі - 2:3. Команда українця вийшла до 1/16 фіналу.

    Додамо, що Миколенко став єдиним гравцем на полі, хто отримав попередження в основний час матчу.

    Раніше став відомий розмір заробітної плати українця в англійському клубі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віталій Миколенко ФК «Евертон»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Миколенко у фантастичному матчі з перемоги дебютував за «Евертон»