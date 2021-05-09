Футбольна команда Ярославського випередила команду Зеленського і підвищилася в класі

З наступного сезону «Метал» гратиме в першій лізі, «Кривбас» ще змагається

Друголіговий «Метал» достроково виграв першість в групі «Б» і підвищився в класі. Наступного сезону команда, яку тренує колишній гравець збірної України Олександр Кучер, спробує взяти першість в першій лізі і приєднатися до найвищого українського дивізіону. Такі плани озвучив новий власник команди бізнесмен Олександр Ярославський. Крім того, за тиждень-два, як було обіцяно, «Металу» буде повернуто історичну назву «Металіст». Свого часу Ярославський продав клуб втікачу Олександру Курченку за $300 млн і через угоду не міг повернутися у футбол протягом 10 років. Наразі термін вийшов.

У цій же групі відродженням криворізького футболу займається «Кривбас». В серпні минулого року про повернення команди місту заявив президент Володимир Зеленський, а сьогодні ця команда йде другою і випереджає на одне очко запорізький «Металург». В наступному турі, 15 травня, суперники зіграють між собою.

З групи путівки до першої ліги отримають дві найкращі команди.