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    Футбольна команда Ярославського випередила команду Зеленського і підвищилася в класі

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    За рік&nbsp;&laquo;Метал&raquo; планує вийти в Прем'єр-лігу - Футбольна команда Ярославського випередила команду Зеленського і підвищилася в класі
    За рік «Метал» планує вийти в Прем'єр-лігу
    Фото з відкритих джерел

    З наступного сезону «Метал» гратиме в першій лізі, «Кривбас» ще змагається

    Друголіговий «Метал» достроково виграв першість в групі «Б» і підвищився в класі. Наступного сезону команда, яку тренує колишній гравець збірної України Олександр Кучер, спробує взяти першість в першій лізі і приєднатися до найвищого українського дивізіону. Такі плани озвучив новий власник команди бізнесмен Олександр Ярославський. Крім того, за тиждень-два, як було обіцяно, «Металу» буде повернуто історичну назву «Металіст». Свого часу Ярославський продав клуб втікачу Олександру Курченку за $300 млн і через угоду не міг повернутися у футбол протягом 10 років. Наразі термін вийшов.

    У цій же групі відродженням криворізького футболу займається «Кривбас». В серпні минулого року про повернення команди місту заявив президент Володимир Зеленський, а сьогодні ця команда йде другою і випереджає на одне очко запорізький «Металург». В наступному турі, 15 травня, суперники зіграють між собою.

    З групи путівки до першої ліги отримають дві найкращі команди.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Кривбас» ФК «Метал» (Харків)
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