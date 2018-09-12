Тренер молодіжної збірної України Олександр Головко: Ми поважаємо Андорру



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Олександр Головко. Фото ФФУ

Але українська команда виграла заслужено, вважає наставник

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко прокоментував перемогу «синьо-жовтих» у відбірному матчі Євро-2019 проти збірної Андорри.

За його словами, рівень всіх команд зростає, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Але ми, на щастя, виграли, перемогли заслужено. Тільки через такі матчі хлопці будуть додавати. Сказав гравцям у перерві, що команду не бачу. Треба було додати у командній швидкості», - сказав наставник.

«Ми повинні були вирішувати долю матчу ще у першому таймі, щоб не відкладати вирішення питання на завершення другого тайму», - додав Головко.

Тренер зауважив, що футбол складається з чотирьох частин: м'яча, простору, часу та фарту.

«В Андорри немає функціональної школи, вони їдуть грати в інші країни. Але у них є характер, яким вони чинили опір і створювали проблеми. Ми їх поважаємо, вони молодці, грали, як могли. Будемо сподіватися, що нам вдасться підготуватися до наступних матчів ще більше, і, можливо, ми посилимося гравцями і з першої збірної», - продовжив він.