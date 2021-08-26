Тренер «Монако» розповів, завдяки кому «Шахтар» врятував гру Ліги чемпіонів

Ковач вважає, що «гірників» вивів до групового етапу турніру воротар П’ятов

Наставник «Монако» Ніко Ковач заявив, що його команда домінувала в грі з «Шахтарем» переважну частину часу в кожному з двох матчів кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів. А поступилася, бо у воротах «гірників» добре грав Андрій П’ятов.

«Із загальних 210 хвилин ми домінували 190 хвилин, погодьтеся. Але у нас не вийшли 30 хвилин першого тайму в грі у Франції. Футбол жорстокий, так буває, але я пишаюся своїми гравцями, вони змусили «Шахтар» зіграти в невластивий для них футбол. Суперник використовував довгі передачі, було мало короткого пасу. Я задоволений тією грою, що ми показали, – сказав після гри Ковач. – Феноменально грав П’ятов. Ми самі винні, що не змогли вирішити на свою користь цей матч у першому таймі. Були моменти, вихід сам на сам, але завадили чудові сейви П’ятова. Навіть якщо подивитися за статистикою, то в «Шахтаря» лише один удар у площину воріт і два голи. Може, це й нечесно, однак життя триває».

«Шахтар», нагадаємо, переміг «Монако» за сумою двох матчів з рахунком 3:2. У Харкові «гірники» перемогли завдяки автоголу французького захисника.

Жеребкування групового турніру відбудеться 26 серпня. Початок – о 19:00.