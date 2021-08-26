Як уникати скандалів, в які втрапила Магучіх? Олімпійська чемпіонка дала пораду колегам

Ольга Харлан була в ситуації, коли довелося фотографуватися з двома росіянками

Чотириразова призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан розповіла, як опинилася на п’єдесталі поруч з двома росіянками і потрапила в скандал. В схожій ситуації опинилася в Токіо-2020 легкоатлетка Ярослава Магучіх. Її фото з росіянкою Марією Ласіцкене облетіли весь світ. Магучіх довелося пояснювати свої дії, а згодом вона написала зворушливе звернення до українців.

Більш досвідчена Харлан розповіла, як не потрапляти в такі ситуації. Просто, на думку Ольги, потрібно менше фотографуватися.

«Як би я не прокоментувала, буде погано. Ця фраза, ситуація... У мене є своя тверда думка, але я не буду її озвучувати. Тебе в будь-якому випадку засудять, – розповіла Харлан «Трибуні». – Мені також прилетіло після Ріо за ту ж ситуацію на п'єдесталі, де я стояла з двома російськими. І почалося: «Як ти можеш стояти під їх гімн?». Але ж я на олімпійському п'єдесталі.

Після цього я не коментую. Фотографуватися потрібно менше. «Спорт поза політикою» – це суб'єктивна річ.

Оскільки практично кожен з нас представляє якусь військову організацію, армію і так далі, кожний пройшов інструктаж. Але коли ти на п'єдесталі, то вже погано уявляєш, що робиш. Не думаєш про наслідки. Плюс досвіду у когось немає».

Ольга Харлан була претенденткою на нагороду на Іграх-2020, але припинила боротьбу на першому етапі змагань. Наразі вона готується до участі в «Танцях з зірками».