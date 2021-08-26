Український тренер переписав історію Молдови

Юрій Вернидуб вивів «Шериф» до групового раунду Ліги чемпіонів

Молдовський «Шериф» вперше в історії представлятиме країну в груповому раунді Ліги чемпіонів. Команда українця Юрія Вернидуба змогла перемогти в двоматчевому протистоянні загребське «Динамо». В Тирасполі «Шериф» здобув переконливу перевагу в три м’ячі (3:0), а в гостях задовольнився нічиєю – 0:0.

«Я дуже щаслива людина. Я приходив в «Шериф» з мрією – зіграти в Лізі чемпіонів. Моя мрія здійснилась! Це робота всього клубу, всієї команди. Ми були однією сім'єю, одним цілим. Я пишаюся результатом хлопців. Ми пройшли нелегкий шлях з першого раунду – виграли шість матчів з восьми, два рази зіграли внічию. Забили 14 голів, пропустили тільки два. Це говорить багато про що. Я щасливий!» – наводить слова 55-річного Вернидуба прес-служба УЄФА.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів пройде сьогодні, 26 серпня. А напередодні визначилися всі його учасники.

Україну представлять «Динамо» і «Шахтар», який напередодні у важкому матчі зумів забити у додатковий час.