  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український тренер переписав історію Молдови

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрій Вернидуб вивів молдовську команду до групового етапу Ліги чемпіонів - Український тренер переписав історію Молдови
    Юрій Вернидуб вивів молдовську команду до групового етапу Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Юрій Вернидуб вивів «Шериф» до групового раунду Ліги чемпіонів

    Молдовський «Шериф» вперше в історії представлятиме країну в груповому раунді Ліги чемпіонів. Команда українця Юрія Вернидуба змогла перемогти в двоматчевому протистоянні загребське «Динамо». В Тирасполі «Шериф» здобув переконливу перевагу в три м’ячі (3:0), а в гостях задовольнився нічиєю – 0:0.

    «Я дуже щаслива людина. Я приходив в «Шериф» з мрією – зіграти в Лізі чемпіонів. Моя мрія здійснилась! Це робота всього клубу, всієї команди. Ми були однією сім'єю, одним цілим. Я пишаюся результатом хлопців. Ми пройшли нелегкий шлях з першого раунду – виграли шість матчів з восьми, два рази зіграли внічию. Забили 14 голів, пропустили тільки два. Це говорить багато про що. Я щасливий!» – наводить слова 55-річного Вернидуба прес-служба УЄФА.

    Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів пройде сьогодні, 26 серпня. А напередодні визначилися всі його учасники.

    Україну представлять «Динамо» і «Шахтар», який напередодні у важкому матчі зумів забити у додатковий час.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український тренер переписав історію Молдови