Призерка Олімпіади Коляденко, яка подарувала квартиру тренеру, отримала ще одне житло

Влада Ірпеня разом з місцевими підприємцями знайшла можливість виділити спортсменці помешкання

Володарка бронзової нагороди Ірина Коляденко вразила всіх вчинком, коли, не маючи власного житла, вона вирішила передарувати квартиру в Ірпені, яку отримала від влади, тренерові, отримала ще одне житло.

«Вирішили нашим містом та підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко, показати приклад іншим. Якщо є така ситуація, треба вручати дві квартири», – заявив в ефірі П’ятого каналу мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Подарунком квартири тренеру Володимиру Якименку Ірина Коляденко хотіла привернути увагу до проблеми того, що «тренерів в нашій країні залишають поза увагою», а вони вкладаються в результат спортсмена не менше за самого атлета.

22-річна Ірина Коляденко – на Олімпіаді-2020 завоювала бронзову нагороду в змаганнях борчинь в категорії до 62 кг. До цього спортсменка ставала віцечемпіонкою світу в 2019 році та чемпіонкою Європи – в 2021-му.

За здобуту медаль в Токіо отримала від держави $55 тис. призових.