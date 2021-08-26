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    Призерка Олімпіади Коляденко, яка подарувала квартиру тренеру, отримала ще одне житло

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    Ірина Коляденко не залишилася без житла - Призерка Олімпіади Коляденко, яка подарувала квартиру тренеру, отримала ще одне житло
    Ірина Коляденко не залишилася без житла
    Фото з відкритих джерел

    Влада Ірпеня разом з місцевими підприємцями знайшла можливість виділити спортсменці помешкання

    Володарка бронзової нагороди Ірина Коляденко вразила всіх вчинком, коли, не маючи власного житла, вона вирішила передарувати квартиру в Ірпені, яку отримала від влади, тренерові, отримала ще одне житло.

    «Вирішили нашим містом та підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко, показати приклад іншим. Якщо є така ситуація, треба вручати дві квартири», – заявив в ефірі П’ятого каналу мер Ірпеня Олександр Маркушин.

    Подарунком квартири тренеру Володимиру Якименку Ірина Коляденко хотіла привернути увагу до проблеми того, що «тренерів в нашій країні залишають поза увагою», а вони вкладаються в результат спортсмена не менше за самого атлета.

    22-річна Ірина Коляденко – на Олімпіаді-2020 завоювала бронзову нагороду в змаганнях борчинь в категорії до 62 кг. До цього спортсменка ставала віцечемпіонкою світу в 2019 році та чемпіонкою Європи – в 2021-му.

    За здобуту медаль в Токіо отримала від держави $55 тис. призових.

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    Теги: Олімпіада Ірина Коляденко
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    Призерка Олімпіади Коляденко, яка подарувала квартиру тренеру, отримала ще одне житло