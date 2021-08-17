«Монако» – «Шахтар»: онлайн матчу плей-оф Ліги чемпіонів

Переможець раунду потрапить до групового турніру єврокубку

Французький «Монако» і український «Шахтар» в двоматчевому протистоянні визначать, хто з них потрапить до групового турніру Ліги чемпіонів, а хто відточуватиме майстерність в Лізі Європи. Початок матчу призначено на 22:00, і «Главком» розповість про все цікаве навколо гри і проведе текстову трансляцію зустрічі. Де дивитися матч по ТВ.

«Монако» розпочав сезон не дуже вдало. В третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів команда з князівства двічі взяла гору над чеською «Спартою» (2:0, 3:1), а в Лізі 1 здобула в двох матчах лише одне очко. Між тим, букмекери віддають перевагу в першій грі з «Шахтарем» саме їм. На їх перемогу нарахували коефіцієнт 1,65, тоді як котування на «Шахтар» впало аж до 5,50. На нічию можна поставити за 1 до 3,90.

Тренер «Монако» Ніко Ковач, який переїхав у Францію з «Баварії», хвалить «Шахтар». Наставник «гірників» Роберто Де Дзербі на це не зважає. Він знає, що таким чином хорватський спеціаліст хоче послабити пильність суперників.

Де Дзербі раніше на такому рівні команду не тренував. Для нього це своєрідний момент істини. Як, втім, і для гравців «гірників», яких всі хочуть купити, але за невеликі гроші. Тож настав час доводити, чого вони справді варті.

«Монако», на відміну від «Шахтаря», єврокубковий сезон пропустив. А 2019-го посів останнє місце в груповому турнірі. Зараз ця команда має зовсім іншу силу.