Українська Прем’єр-ліга посіла 16-е місце в світі за інтенсивністю гри

Наш чемпіонат випередив турецьку Суперлігу, але поступається польській Екстракласі

Статистичний портал CIES Football Observatory склав світовий рейтинг футбольних чемпіонатів за рівнем інтенсивності гри в минулому сезоні. Українська Прем'єр-Ліга зайняла в цьому списку 17-е місце.

Інтенсивність футболу в тій чи іншій лізі вираховувалася за спеціальною формулою: відношення загальної дистанції, яку подолали футболісти в матчі, до пересування гравців по полю з максимальними зусиллями. УПЛ за середньою дистанцією футболіста 9,941 тис. метрів має 7,15% інтенсивності.

Тим часом Українська асоціація футболу обирає нового тренера збірної України. Оприлюднення імені наставника вже двічі переносили. Зате визначилися з гравцями, які готуватимуться до матчів відбірного етапу чемпіонату світу.