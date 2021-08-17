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    Українська Прем’єр-ліга посіла 16-е місце в світі за інтенсивністю гри

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    Українська Прем’єр-ліга посіла 16-е місце в світі за інтенсивністю гри
    Фото з відкритих джерел

    Наш чемпіонат випередив турецьку Суперлігу, але поступається польській Екстракласі

    Статистичний портал CIES Football Observatory склав світовий рейтинг футбольних чемпіонатів за рівнем інтенсивності гри в минулому сезоні. Українська Прем'єр-Ліга зайняла в цьому списку 17-е місце.

    Інтенсивність футболу в тій чи іншій лізі вираховувалася за спеціальною формулою: відношення загальної дистанції, яку подолали футболісти в матчі, до пересування гравців по полю з максимальними зусиллями. УПЛ за середньою дистанцією футболіста 9,941 тис. метрів має 7,15% інтенсивності.

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    Тим часом Українська асоціація футболу обирає нового тренера збірної України. Оприлюднення імені наставника вже двічі переносили. Зате визначилися з гравцями, які готуватимуться до матчів відбірного етапу чемпіонату світу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
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    Українська Прем’єр-ліга посіла 16-е місце в світі за інтенсивністю гри