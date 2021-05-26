Тренер «Шахтаря» розповів, чому очолив донецьку команду

Роберто Де Дзербі вирішив залишити «Сассуоло» після першого дзвінка з України

Новий головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі після укладання контракту в Києві повернувся до Італії владнати деякі справи. Але встиг розповісти коли і чому його вибір впав на донецький клуб.

«Я впевнений, що зможу передати гравцям всю філософію гри. Вона дуже схожа на філософію «Шахтаря». Тому «Шахтар» вибрав мене, а я вибрав «Шахтар», – розповів Де Дзербі footballua.tv. –

«Шахтар» – це топ-клуб. Коли я отримав перший дзвінок звідси, вже тоді твердо вирішив залишити «Сассуоло». Там я досяг максимуму. Я давно захоплююся стилем гри «Шахтаря». Звідси вийшло багато відомих футболістів. Завжди вважав «Шахтар» клубом високого рівня. Я приїхав через ентузіазм, і за важливістю ставлю свою роботу з «Шахтарем» вище всього іншого. Клуб надав мені можливість привезти всіх тих фахівців, які були в мене в «Сассуоло». Це дуже численний штаб, і кожен з них знає, які завдання має виконувати. Ми будемо намагатися також тут чогось навчитися.

Хоча ми приїхали з сильного, престижного чемпіонату, а й «Шахтар» грає в серйозному чемпіонаті і має сильних гравців. Відчуваємо ентузіазм від того, що буде можливість тренувати таких футболістів, допомагати їм зростати».