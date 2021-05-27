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    22 пенальті: став відомий переможець Ліги Європи

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    &laquo;Вільярреал&raquo; вперше в історії виграв єврокубковий турнір - 22 пенальті: став відомий переможець Ліги Європи
    «Вільярреал» вперше в історії виграв єврокубковий турнір
    Фото з відкритих джерел

    «Вільярреал» в післяматчевій серії 11-метрових переграв «Манчестер Юнайтед» і вперше виграв єврокубок

    Двох таймів було замало для «Манчестер Юнайтед» і «Вільярреала», аби вони змогли визначити переможця в фіналі Ліги Європи. Основний час завершився внічию. На гол Жерара Морено в першому таймі, який вправно використав передачу зі штрафного, після перерви відповів Едінсон Кавані. Після тривалої атаки гравці «Манчестер Юнайтед» повернули м’яч до штрафного майданчика, де футболісти іспанського клубу невдало зробили штучне положення «поза грою». Урагваєць встиг вискочити з пастки і в дотик вразити ворота.

    Жерар Морено відкриває рахунок
    Жерар Морено відкриває рахунок

    «Манчестер Юнайтед» більше атакував і створив кілька слушних нагод, щоб вирвати перемогу до екстра таймів. Були небезпечні моменти в Кавані й Рашфорда, хоча й «Вільярреал» в захисті не відсиджувався. Особливо небезпечними були стандартні положення, які виконували футболісти іспанського клубу.

    Едінсон Кавані зрівнює рахунок
    Едінсон Кавані зрівнює рахунок

    Обидві команди використовували дуже щільний пресинг. Гравці витрачали дуже багато сил, а краще підготовленими виявилася команда Унаї Емері. Рекордсмен за кількістю ігор у фіналах Ліги Європи, він зумів нав’язати гру «Манчестер Юнайтед» в додатковий час. Вже англійці переважно діяли на контратаках, проте до забитих голів більше справа не дійшла. Все вирішила серія післяматчевих пенальті, де щасливий квиток витягнули футболісти «Вільярреала». Футболістам довелося виконати 22 пенальті, а розв'язка наступила, коли до м'яча почали підходити воротарі. Рулле свій шанс використав, а Де Хеа переграти аргентинського голкіпера не зміг.

    Рулле приносить іспанському клубу перемогу в Лізі Європи
    Рулле приносить іспанському клубу перемогу в Лізі Європи

    Це була п’ята зустріч між цими суперниками. Перші чотири завершилися з однаковим рахунком – 0:0.

    Фінал Ліги Європи пройшов у Гданську.

    «Вільярреал» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

    Голи: Морено, 29 – Кавані, 55

    Попереджені: Капу, 54, Фойт, 85 – Байї, 82, Кавані, 113

    «Вільярреал»: Рулле, Педраса (Морено, 88), Фойт (Гаспар, 88), Альбіоль, Капу (Раба, 120), Пареха, Піно (Алькасер, 77), Торрес, Трігерос (Гомес, 77), Ж. Морено , Бакка (Коклен, 60)

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Біссака (Мата, 120), Баї (Тунзебе, 115), Лінделеф, Шоу, Мактомінай (Теллес, 120), Погба (Джеймс, 115), Грінвуд (Фред, 100), Фернандеш , Рашфорд, Кавані.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед ФК Вільярреал
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    22 пенальті: став відомий переможець Ліги Європи