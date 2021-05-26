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    Рівненський «Верес» вийшов до Прем’єр-ліги

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    Рівненська команда зіграє у вищій лізі - Рівненський «Верес» вийшов до Прем’єр-ліги
    Рівненська команда зіграє у вищій лізі
    Фото НК Верес

    Народна команда забезпечила право підвищитися в класі за два тури до фінішу

    Рівненський «Верес» вийшов до вищої ліги чемпіонату України за підсумками 28 туру в першому дивізіоні. Команда Юрія Вірта самотужки не змогла впоратися з Волинню» і поступилася – 1:2. Але їй допомогли конкуренти. «ВПК-Агро» здолав «Агробізнес» (2:1), і стало зрозуміло, що нижче третього прохідного місця «Верес» вже не опуститься.

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    Наразі «верес» з 59 очками лідирує в першій лізі. У «Чjрноморця» - 55 очок, «Металіста 1925» - 53. «Агробізнес» йде четвертим – 51, в «Миколаєва» - 49.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес
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    Рівненський «Верес» вийшов до Прем’єр-ліги