Рівненський «Верес» вийшов до Прем’єр-ліги

Народна команда забезпечила право підвищитися в класі за два тури до фінішу

Рівненський «Верес» вийшов до вищої ліги чемпіонату України за підсумками 28 туру в першому дивізіоні. Команда Юрія Вірта самотужки не змогла впоратися з Волинню» і поступилася – 1:2. Але їй допомогли конкуренти. «ВПК-Агро» здолав «Агробізнес» (2:1), і стало зрозуміло, що нижче третього прохідного місця «Верес» вже не опуститься.

Наразі «верес» з 59 очками лідирує в першій лізі. У «Чjрноморця» - 55 очок, «Металіста 1925» - 53. «Агробізнес» йде четвертим – 51, в «Миколаєва» - 49.