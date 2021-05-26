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    Найсильніший італійський футбольний тренер залишив команду чемпіонів

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    Антоніо Конте розірвав контракт з міланським клубом - Найсильніший італійський футбольний тренер залишив команду чемпіонів
    Антоніо Конте розірвав контракт з міланським клубом
    Фото з відкритих джерел

    Антоніо Конте виграв Серію А з «Інтером» і розірвав контракт з клубом

    Італійський тренер Антоніо Конте несподівано розірвав контракт з «Інтером». Він виграв з клубом чемпіонат Італії, відібравши титул у незмінного переможця Серії А «Ювентуса». Про це повідомляється на офіційному сайті міланського клубу. Сторони припинили угоду за обопільною згодою.

    «Клуб хотів би подякувати Антоніо за виконану ним видатну роботу, яка привела до перемоги в чемпіонаті Італії. Антоніо Конте назавжди залишиться в історії нашого клубу», – йдеться в повідомленні.

    Причини відставки не повідомляються, хоча було відомо, що в ренера й керівництва були розбіжності в поглядах на комплектування команди.

    Конте очолив «Інтер» в 2019 році, а до цього тренував «Челсі», збірну Італії, «Ювентус», «Сієну», «Аталанту», «Барі» і «Ареццо». Під керівництвом фахівця нерадзуррі в першому сезоні вийшли у фінал Ліги Європи, а в кампанії, що завершилася, вперше за 11 років стали чемпіонами Італії.

    Примітно, що днями пішов у відставку головний тренер «Лілля», який виграв з командою чемпіонат Франції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інтер (Мілан) Антоніо Конте
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    Найсильніший італійський футбольний тренер залишив команду чемпіонів