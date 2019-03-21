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    Тренер португальців: Україна любить тримати м'яч. Але ми дамо потрібну реакцію і переможемо

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    Фернанду Сантуш не сумнівається, що його команда переможе українців - Тренер португальців: Україна любить тримати м'яч. Але ми дамо потрібну реакцію і переможемо
    Фернанду Сантуш не сумнівається, що його команда переможе українців
    UEFA.com

    Передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

    Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш перед матчем з Україною у відборі до Євро-2020 поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції.

     Представлення суперника: Роналду повертається. Та чи краще це для Португалії?

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    «У нас є гравці, які зіграли майже 50 матчів за сезон, а деякі з них за останні три тижні зіграли по вісім поєдинків, - каже тренер. - Це дещо обмежує нас в плані підготовки. У понеділок ми відновилися, тренувалися у вівторок, вчора ми тренувалися годину, а сьогодні ми відновлювалися, тому що завтра гра. Звичайно, ми приділили увагу технічним і тактичним аспектам, але більше часу приділяли відновленню.

    Збірна України - команда з гравцями відмінної якості. У них є дуже швидкі футболісти. Це команда, яка любить володіти м'ячем, їй дуже подобається вести гру. З цієї причини вони намагаються не давати супернику заволодіти перевагою. «Шахтар» є відмінним постачальником гравців до збірної. Багато з футболістів, які тут будуть грати, виступають в донецькому клубі під керівництвом Паулу Фонсеки, якого ми добре знаємо.

    Ми дуже добре знаємо можливості збірної України і розуміємо труднощі, які вони можуть нам принести. Але Португалія готова до цього. Ми також дуже добре розуміємо, що повинні зробити для отримання потрібного результату. Я не сумніваюся, що моя команда дасть потрібну реакцію і переможе.

    Збірна Португалії не змінить свою тактику після повернення Роналду. Ми завжди грали 4-4-2 або 4-3-3. Кріштіану завжди грав форварда, який постійно зміщується, тобто, його навряд чи можна вважати класичним нападником».

    Матч Португалія - Україна відбудеться завтра, 22 березня, починаючи з 21:45 за київським часом.

     Читайте також: Шевченко: З Фонсекою спілкуємося постійно. Але не перед матчем з Португалією

    Джерело: UA-Футбол

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    чемпіонат Європи Збірна України Португалія ФК «Шахтар» Паулу Фонсека Кріштіану Роналду Фернанду Сантуш
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