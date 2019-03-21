Шевченко: З Фонсекою спілкуємося постійно. Але не перед матчем з Португалією



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Андрій Шевченко вважає, що тиск на португальців перед цим матчем більший Динамо від Шурика

Тренер збірної України дав прес-конференцію напередодні завтрашнього старту у відбірній кампанії Євро-2020

Наставник збірної України Андрій Шевченко перед виїзним матчем з Португалією у відборі до Євро-2020 поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції у Лісабоні.

- Ми пройшли довгий шлях, політ із Києва до Лісабона тривав чотири з половиною години, - бере слово Андрій Миколайович.- Але зате в аеропорту нас дуже тепло зустріла українська діаспора, нам було дуже приємно. У Києві залишилися два наших футболісти. У Коваленка проблеми зі здоров'ям, а Шепелєва ми вирішили не залучати на матчі із Португалією та Люксембургом, оскільки ми на цей збір викликали і футболістів з запасом, а саме на позиції Шепелєва виступає багато виконавців з числа тих, хто зараз перебуває в таборі збірної.

- Як би охарактеризували нинішню збірну Португалії і роль в ній Кріштіану Роналду?

- По-перше, збірна Португалії - це чинний чемпіон Європи. По-друге, це і без такого статусу дуже сильна команда. Стосовно Роналду, то це дійсно один з найкращих футболістів в історії, я дуже сильно його поважаю. А те, яку форму він показує в останніх матчах, змушує нас хвилюватися. Це не тільки чудовий гравець, це символ команди, його повернення в збірну Португалії значно її підсилить.

- Наскільки ви задоволені фізичною формою ваших футболістів?

- Ми провели на цьому зборі ряд тренувань. Команда тренувалася дуже пристойно. У нас був один навантажувальний день, і футболісти відмінно відреагували на це навантаження. Але найкращий тест - це завтрашній матч. Ми прекрасно розуміємо, що, граючи з такою командою, як збірна Португалії, ми витратимо дуже багато сил - доведеться постійно переміщуватися. Але цього вимагає сучасний футбол, якщо ти хочеш залишатися на належному рівні.

- На що розраховуєте в завтрашньому матчі? І наскільки сильне у вас хвилювання перед матчем зі збірною Португалії?

- Тиск, перш за все, буде йти на португальську збірну, адже вона починає відбірний цикл вдома, і над нею буде тяжіти результат. Ми розраховуємо на очки, це буде бонусом для нас. У нас є план на гру, наша команда підготовлена, так що ми повинні показати хороший футбол.

- Чи спілкувалися ви з Паулу Фонсекою на тему завтрашнього матчу і збірної Португалії?

- Я спілкуюся з Фонсекою перед кожним матчем збірної, розпитував його про стан гравців «Шахтаря». Але я не спілкувався з ним перед завтрашньою грою - розумію його коріння, будь-який португалець любить свою команду, так що я не бачив сенсу говорити з ним. Навіть з урахуванням того, що він в Україні давно і прекрасно почувається в нашій країні. Так що не питав його про збірну Португалії, у нас і так достатньо інформації про суперника.

- Прокоментуйте виклик в збірну Жуніора Мораєша? Чи зіграє він завтра?

- Він давно живе в Україні, і за цей час зарекомендував себе як дуже хороший футболіст. Перш за все, це його рішення - прийняти українське громадянство. Після цього я став розглядати його як гравця національної збірної. А чи зіграє він з Португалією, побачите завтра. Зараз говорити про це немає сенсу.

Матч Португалія - Україна відбудеться завтра, 22 березня, починаючи з 21:45 за київським часом.

Джерело: Dynamo.kiev.ua