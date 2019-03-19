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    Португальці напередодні матчу з Україною втратили хавбека

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    Бруну Фернандеш у найближчих матчах своїй команді не помічник - Португальці напередодні матчу з Україною втратили хавбека
    Бруну Фернандеш у найближчих матчах своїй команді не помічник
    balkantalk.com

    Кріштіану Роналду приєднався до лав національної команди сьогодні вранці

    Збірна Португалії з футболу зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною, який відбудеться 22 березня в рамках відбору на Євро-2020.

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    За повідомленням офіційного сайту Португальської футбольної федерації, після проведення низки обстежень, медичний відділ дійшов висновку, що футболіст не зможе зіграти ані проти України, ані проти Сербії.

    19 березня збірна Португалії провела своє друге тренування перед першим матчем у відборі Євро-2020, який відбудеться 22 березня проти збірної України. Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду приєднався до партнерів сьогодні вранці й узяв активну участь у підготовчому процесі. На відміну від учорашнього тренування, цього разу під орудою Фернанду Сантуша працювали 24 з 25-ти викликаних на збір футболістів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Кріштіану Роналду Бруну Фернандеш
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